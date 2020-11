Esa Abrate è un cantautore ammesso ad Amici 2020 durante la prima puntata di Amici 2020.

“21 anni, nato in Francia ma per una situazione particolare si trasferisce in Italia. Da piccolo ripeteva tutti i giorni “Mamma ho la musica in testa”. Solo quando ha preso una chitarra in mano la mamma ha capito cosa intendeva. Così a 9 anni inizia a studiare chitarra, pianoforte e percussione etniche. E’ stato il più giovane direttore d’orchestra ma ha lasciato tutto per cantare. Dici di sentirsi se stesso al cento per cento solo quando canta”