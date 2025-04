Eros Ramazzotti, dove vive il cantante: la casa con terrazzo e arredamento super moderno

Eros Ramazzotti vive in una casa da sogno, in cui trascorre le sue giornate lontano dai riflettori. I fan hanno potuto vederne qualche scatto.

Da sempre un punto di riferimento per intere generazioni, il cantante – ex marito di Michelle Hunziker – è diventato anche nonno del piccolo Cesare, nato dalla storia d’amore di sua figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Dietro ad un grande cantante, si nasconde quindi anche un uomo molto presente per i suoi affetti più cari e dotato di una sensibilità sopraffine, come si denota dalle sue canzoni.

Quando i riflettori si spengono, l’artista si rifugia nella sua dimora che è ormai diventata il luogo in cui dà vita ad idee e progetti. Proprio il diretto interessato ha pubblicato qualche foto della casa sui suoi profili social ufficiale.

Ecco dove vive Eros Ramazzotti

Tra un concerto all’altro, capita anche che Eros torni nella sua città e si rintani nella casa in cui trascorre gran parte del suo tempo libero. Tra l’altro, la sua è un’abitazione davvero bellissima che ha mostrato sui social in più occasioni, e con cui ha catturato l’attenzione dei fan. A tutti è noto il suo impeccabile gusto, che ha usato per arredare un ambiente rispecchiato perfettamente con la sua personalità artistica e privata. A contraddistinguere l’ambiente sono una spiccata eleganza e una bellezza senza tempo. Ramazzotti vive insomma nella zona centra di Milano, in un appartamento storico molto noto della zona.

L’edificio è stato arredato con uno stile ultra moderno, dato che al suo interno ci sono il parquet scuro, il salotto e una libreria piena di libri che contraddistinguono l’intero ambiente. Tra i luoghi che ama di più c’è senz’altro il terrazzo, mostrato più volte sulle Instagram stories del cantante e che rappresenta per lui una vera e propria linfa vitale. Proprio lì Eros trascorre molto tempo in compagnia dei suoi gatti. Lo spazio in cui vive è quindi pieno di glamour, ma soprattutto pieno dell’influenza avuta da quelle personalità artistiche che hanno da anni contraddistinto la sua musica e il suo modo di essere.

Eros ha intanto di recente espresso tutta la sua felicità nel festeggiare il secondo compleanno del piccolo Cesare, il suo nipotino che lo ha reso nonno per la prima volta. Proprio dopo la sua nascita, si è rafforzato ancor di più il legame con l’ex moglie Michelle Hunziker, da cui si è separato anni fa e con cui ha costruito nel tempo un rapporto fatto di stima e affetto. I due hanno rappresentato una coppia amatissima e, dopo la rottura, sono riusciti a restare in ottimi rapporti.