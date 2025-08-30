Eros Ramazzotti, debutto da record per “Il mio giorno preferito”

Eros Ramazzotti torna a far parlare di sé con un risultato straordinario: il suo nuovo singolo Il mio giorno preferito ha debuttato direttamente al primo posto della classifica EarOne Airplay nella 35esima settimana nel 2025 diventando il brano più trasmesso dalle radio italiane nella settimana di uscita.

Pubblicato venerdì 22 agosto 2025 in versione italiana e spagnola (Mi Día Preferido), il brano ha già totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni su YouTube in appena sette giorni.

Eros Ramazzotti, il ritorno dopo tre anni

Il singolo segna il ritorno discografico di Eros Ramazzotti a tre anni dal suo ultimo progetto musicale. Una scelta di innovazione per il cantautore romano che ha deciso di cambiare staff e ha collaborato alla realizzazione del nuovo disco con Calcutta, Tommaso Paradiso, CanovA e Antonio Cirigliano.

Il mio giorno preferito anticipa un nuovo tour mondiale – Una storia importante World Tour – che prenderà il via il 17 ottobre 2025 da Amsterdam, con due serate nel gigantesco Ziggo Dome, per poi approdare in tutti i principali palasport europei e concludere negli stadi italiani nell’estate 2026.

Il videoclip sul lago di Pusiano

Per il videoclip ufficiale, Eros Ramazzotti ha scelto come location il lago di Pusiano, tra le province di Como e Lecco. Le immagini, girate a Merone, alternano scorci urbani a suggestivi paesaggi naturali, con il tramonto sul monte Cornizzolo e il lido di Moiana protagonisti della narrazione visiva. Una sequenza particolarmente suggestiva mostra una ragazza che danza a bordo lago con le cuffie, simbolo del legame tra musica e natura.

Una scelta quella di Eros Ramazzotti che il cantante, che ha vissuto a lungo a Milano con una splendida residenza in Brianza e un’altra in Franciacorta, ha immediatamente appoggiato con entusiasmo.

Una Brianza sempre più cinematografica

D’altronde la Brianza si conferma set privilegiato per videoclip musicali. Prima di Ramazzotti, anche Elisa aveva scelto Merone e il lago di Pusiano per il video di Dillo solo al buio nel 2024, mentre altri artisti emergenti come Calciozzi hanno seguito la stessa strada e quasi le stesse location.

Ramazzotti e un successo che guarda al futuro

In attesa anche dei dati FIMI che la settimana scorsa vedevano al comando della classifica dei singoli Kriminal di Baby Gang, il primato di Il mio giorno preferito dimostra ancora una volta la longevità artistica di Eros Ramazzotti, capace a 61 anni di conquistare nuove generazioni di fan e mantenere intatto il legame con il suo pubblico storico.

Nessun altro brano nel 2025 era riuscito a debuttare direttamente alla numero #1 della classifica EarOne.

Con un tour mondiale in arrivo e un ritorno atteso negli stadi italiani, il cantautore romano si conferma una delle voci più amate e riconosciute della musica italiana.