Nelle scorse ore, Ermal Meta, via social, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid.

Ciao Ragazzi, Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto. Ermal

Ermal

Insieme alle sue parole, anche lo scatto con tre test rapidi che mostrano la positività al Covid-19 per il cantautore. E questo tweet ha reso virale, il cantautore, tra i più commentati recentemente.

Molti i sostegni di amici e colleghi, da Laura Pausini (che ha risposto con un fiore) e Paola Turci (“Guarisci presto + cuoricino).

Ma, purtroppo, tra i motivi che hanno reso virale lo status di Ermal Meta (che spiegava ai fan i motivi della sua assenza sui social) è stato il consueto e puntuale scontro sul tema vaccino. Se molti hanno sottolineato e ribadito come il vaccino non impedisca di prendere il Covid-19 ma eviti lo stato più acuto e serio, tra i sintomi (con rischio molto basso di ospedalizzazione), non è mancato chi ha usato le parole di Meta per scagliarsi contro la vaccinazione (“Riformuliamo: il vaccino non funziona. Io, coetaneo di Ermal Meta, ho preso il covid ed è stato una passeggiata, ottantamila volte più lieve della comune influenza avuta nel 2019. Questo è” o ancora “Mi dispiace per Ermal Metà, ma io senza dose ho avuto un raffreddore… Ci si dovrebbe informare di più.”). E c’è chi evidenzia come, ancora una volta, ci si è ritrovati uno contro l’altro, partendo da chi ha voluto condividere una sua situazione personale (“I no vax sono riusciti a fare andare in tendenza Ermal Meta per usarlo come capro espiatorio di “lui con il vaccino è stato male, noi senza banale raffreddore” “i sierati hanno il sistema immunitario compromesso ormai” ma è normale strumentalizzare così le parole e la malattia?”). Ma è stato sufficiente quel “nonostante le tre dosi” per riaprire la consueta e puntuale bagarre social…