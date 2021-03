Dopo l’eliminazione di Leonardo Lamacchia da Amici 20, in molti, sul web, si sono lamentati per la fine del percorso del cantante nel talent show di Maria De Filippi. Il ragazzo ha dovuto interrompere il percorso solamente alla seconda puntata del programma, dopo una sfida con l’altro concorrente, Aka7even.

Poche ore dopo la fine del suo viaggio ad Amici, a prendere la parola è stato Ermal Meta, arrivato terzo al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Un milione di cose da dirti”. Il cantautore ha condiviso uno scatto con Leonardo, accompagnando l’immagine con un bellissimo messaggio di sostegno e supporto:

Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso ad #amici20, non l’ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l’ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un motivo, seppure stupido, per odiarti. Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha. Il tuo percorso la dentro è stato come fuori: è stato vero. Tu sei vero. Ho letto un commento in cui ammiravano le tue mani e mi è venuto da sorridere. “Quelle sono le mani di un sognatore” ho pensato, “sapeste quanta terra e parole hanno dovuto scavare”. Pochi minuti dopo sei uscito. Ti ho visto piangere e non credevo che mi avrebbe fatto quell’effetto perché la mia spalla l’hai usata diverse volte per lo stesso scopo, ma questa è stata diversa. Ha un po’ spezzato anche me. So cosa significhi per te la musica e so quanta merda hai dovuto affrontare, ma so anche che non sei uno che si arrende facilmente. Un mio amico dice “serve un sogno per sconfiggere un sognatore”. Questo sogno ti ha sconfitto, ma tu ne puoi fare un altro e poi un altro e poi un altro ancora. Ci vediamo fuori amico mio.

Ermal

P.S. La dentro eri il più bravo