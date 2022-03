Sorpresa per i fan di Ermal Meta. Il cantautore, infatti, ha annunciato una serie di concerti nell’estate 2022, una sorta di antipasto del tour teatrale che prenderà il via solamente nel 2023. Il pubblico, quindi, non dovrà attendere quasi un anno per poter assistere ad un suo live bensì potrà presenziare ad una delle tappe previste per il periodo estivo.

Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto ❤️

Ecco le parole usate da Ermal Meta nel condividere l’emozione di tornare ad esibirsi su un palco, dal vivo, dopo questi due anni difficili legati alla pandemia da Covid-19.

A seguire tutte le date in calendario. Per acquistare i biglietti, vi suggeriamo di tenere d’occhio il sito di TicketOne.

6 luglio 2022, Genova, Teatro ai Parchi di Nervi

8 luglio 2022, Roma, Villa Ada

13 luglio 2022, Brescia, Arena Campo di Marte

15 luglio 2022, Villafranca di Verona (VR), Castello Scalgero

16 luglio 2022, Asti, Astimusica

21 luglio 2022, Ferrara, Ferrara Summer Festival

30 luglio 2022, Pian di Spilli, Montecucco (PG), Suoni controvento

31 luglio 2022, Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

08 agosto 2022, Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce

09 agosto 2022, Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

17 agosto 2022, Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

Questo, invece, il tour teatrale in partenza a febbraio 2023