Enrico Ruggeri, via social, ha condiviso un messaggio parlando della possibilità di assistere al suo concerto di domani anche senza green pass. Chi, infatti, non si è ancora vaccinato, potrà comunque presenziare e ottenere un tampone gratuito effettuato in loco. Lo spiega e lo racconta lui, via Facebook, parlando di una piccola ma grande vittoria:

Una piccola grande vittoria. Domani al Porto Antico di Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche SENZA GREEN PASS. All’ingresso ci saranno degli amici della Croce Bianca Genovese che effettueranno TAMPONI GRATUITI ai possessori del biglietto. Ringrazio anche il team di Porto Antico e la Joe&Joe. (Avevo lanciato questa proposta più di un anno fa) Spero di creare un precedente. A domani!

Molti i commenti in merito alle sue dichiarazioni. C’è chi trova sbagliato non far valere il concetto di Green Pass, ormai già utilizzato da quasi una settimana (“Mi dispiace, ma è una proposta alternativa, il Green pass andrebbe comunque utilizzato“). E molti altri si chiedono quale sia quel lato rivoluzionario, quella vittoria di cui parla a inizio post (“Non è vero che non si potrà accedere senza green pass…ma semplicemente chi non ce l’ha dovrà fare il tampone e se negativo avrà il green pass e potrà accedere!!! Come si fa ovunque…dove è la notizia? In cosa consiste l’azione rivoluzionaria? Pensa a cantare…buon concerto!“).

A una prima lettura, in effetto, tutto sembra regolare, come previsto dallo scorso 6 agosto 2021. Vi riportiamo, a seguire, le regole basi per assistere a un concerto: