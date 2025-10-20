Emma Marrone mostra per la prima volta il suo salotto, il dettaglio doloroso non sfugge: la cantante ha voluto farlo

Emma Marrone è tra voci femminili più accreditate della musica italiana. Dalla vittoria ad Amici a oggi ha realizzato diversi successi. alcuni dei quali sono considerati degli evergreen. Vanta collaborazioni con artisti di spessore e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo dove ha sempre ottenuto piazzamenti di rilievo. Nel 2011, in coppia con Kekko dei Modà, ha conquistato la medaglia d’argento, dietro solo a Roberto Vecchioni. Emma è molto attiva sui social dove ha un vasto seguito di fans, è sempre apparsa diretta e sincera e poco incline a rispettare alcune dinamiche del mondo dello spettacolo.

Non le interessa porre filtri al suo modo di essere e spesso per questo è stata anche criticata. La cantante pugliese si è sempre concentrata sulla sua musica e a dare spazio ai suoi fans che considera suoi amici. Sui social ha anche condiviso momenti del suo privato, rivelando anche i suoi dolori. In passato non ha infatti nascosto il dolore per alcuni perdite importanti, e ha condiviso video e scatti che l’hanno ritratta in momenti decisamente molto tristi per il suo vissuto personale.

Oggi Emma vive tra Roma, Milano e la sua città natale dove si reca spesso per stare con la mamma e il fratello. Nel settembre del 2022 ha perso suo padre, un dolore che porta nel cuore e che ancora oggi non ha superato del tutto. L’ex allieva di Amici aveva un rapporto speciale con il genitore, che l’ha sempre incoraggiata a seguire le sue ambizioni anche quando sembrava che le sue scelte non avessero futuro. Emma si rimprovera di non essere stata presente nel momento dell’addio, ma è anche consapevole che non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto.

Emma Marrone, le foto del padre in salotto: i ricordi della cantante

La morte del padre ha segnato particolarmente Emma Marrone che nel corso degli ultimi anni ha più volte parlato del genitore e di quanto gli manca. In uno scatto social condiviso nei giorni scorsi la cantante ha mostrato il suo salotto di casa, uno spazio accogliente e luminoso. I fans non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che rivela il dolore dell’artista. Sopra al divano ci sono delle mensole dove sono esposte due foto di Emma con il papà.

Due immagine che la ritraggono in un momento sereno e che sembrano fermare il tempo. Un modo per Emma d’esorcizzare il vuoto che la morte del genitore ha lasciato nel suo cuore, un vuoto che evidentemente non riesce a colmare nonostante l’affetto e il sostegno della madre e del fratello. Inoltre Emma è single e non ha nessuno con cui condividere le sue emozioni, anche se ha tanti amici che le mostrano affetto e solidarietà e non l’hanno mai fatta sentire sola.

“Brutta storia”, il nuovo brano di Emma Marrone

In uscita in questi giorni Brutta Storia, il nuovo singolo di Emma Marrone scritto da lei con la collaborazione di Olly e da Paolo Antonacci. Un brano che segna il ritorno dell’artista pugliese sulla scena musicale e che ne rivela una nuova maturità. Per Emma è un nuovo percorso diretto a mostrata una vocalità diversa: Bella Storia è destinato a conquistare le hit dell’autunno.

Il brano esprime un sound pop contemporaneo con note cantautorali e rivela anche la decisione della Marrone d’intraprendere una strada rinnovata e più originale. Emma torna a graffiare con la sua voce decisa, ma lo fa in modo decisamente diverso da come ha abituato i suoi fans.