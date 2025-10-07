Emma, avete visto la sua casa di Milano? Ampi spazi e design ricercato

Nel cuore di Milano, Emma Marrone ha trovato una casa che parla del suo stile e della sua essenza, un rifugio raffinato.

La casa milanese di Emma Marrone è qualcosa di più di un semplice appartamento: è il luogo che riflette una fase nuova della sua vita, una cornice che valorizza il suo mondo. Recentemente l’artista ha deciso di stabilirsi definitivamente a Milano.

Lasciandosi alle spalle gli spostamenti continui tra Roma, Puglia e altre città, e ha condiviso attraverso i social alcuni scorci del suo nido: ambienti minimal, toni neutri e arredi studiati con cura, che raccontano un gusto elegante ma mai eccessivo.

La casa di Emma Marrone

Entrando in quella casa, si percepisce subito l’idea di spazio e respiro: muri chiari, superfici ampie, linee pulite. Il bianco domina sulle pareti, nei battiscopa, nelle porte; il parquet naturale scalda gli ambienti e accompagna il percorso visivo con discrezione. Nel soggiorno emerge il sogno di Emma per il suo spazio abitativo: un grande tavolo in marmo, scelto quasi come elemento scultoreo, che funge da fulcro conviviale e da punto di equilibrio tra estetica e funzionalità. Anche nella camera da letto, la ricerca della semplicità e del ritorno al chiarore diventa protagonista: la parete di fondo si anima con una stampa leggera che richiama nuvole grigie, un dettaglio che dà profondità senza appesantire.

Il design d’illuminazione occupa un ruolo centrale nella visione abitativa di Emma. Ha optato per lampade firmate Flos, un brand italiano molto noto nel panorama dell’illuminazione, per garantire elementi dal forte valore estetico e funzionale.

Il lampadario al soffitto combina triangoli in alluminio lucidato con bulbi tondeggianti — un elemento scultoreo in sé — mentre la lampada da terra in ottone con diffusore di vetro soffiato porta un’illuminazione diffusa negli spazi. Queste scelte non sono casuali: servono a creare atmosfera, a modellare i volumi, e a fare in modo che le luci diventino protagoniste senza sovrastare.

Nonostante l’impostazione moderna e di design, in casa di Emma non manca il calore, quel tocco che rende uno spazio accogliente e personale. L’artista rimane legata alle sue origini salentine, e spesso torna in Puglia per rigenerarsi e ritrovare se stessa. Milano, però, è ora la sua base operativa, un centro da cui ripartire, ma anche un porto sicuro in cui rifugiarsi.

La nuova abitazione diventa così il teatro silenzioso della sua vita quotidiana: momento di pausa dopo le tournée, spazio per pensare e sognare, luogo in cui ritrovarsi. In un mondo dove essere star significa spesso rinunciare all’intimità, Emma ha voluto dire “casa sì, ma a modo mio”. I mobili minimali, i toni naturali e gli oggetti scelti con mano attenta trasformano ogni stanza in racconto personale.

Guardando avanti, questa casa di Milano darà spazio alla progettualità futura: occasioni, musica, collaborazioni ma anche vita lontana dal rumore. È un equilibrio che non è facile da trovare, eppure la cantante sembra averlo centrato: un guscio elegante, discreto e autentico che racconta chi è, e chi desidera essere. Se l’arte è fare delle stanze un palcoscenico, Emma ha fatto della sua nuova casa una scenografia perfetta per continuare a scrivere la sua storia.