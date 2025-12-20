Emma, L’amore non mi basta 12 anni dopo: da TikTok alla vetta di Spotify

Un brano di Emma del 2013 esplode di nuovo grazie ai su TikTok e conquista il primo posto della Top 50 Italia, tra nostalgia calcistica e riscoperta della musica del decennio scorso

Anche questa è una tendenza del tutto nuova che fotografa la potenza dei social in chiave commerciale. Ben Dodici anni dopo la pubblicazione nell’album Schiena, il brano L’amore non mi basta di Emma è diventata, di nuovo, la canzone del momento.

Il brano è schizzato al numero 1 della Top 50 Italia su Spotify, superando perfino le classiche hit natalizie di stagione. Un caso davvero singolare, anche perché a innescare questa risalita non è stata una nuova uscita discografica, ma un trend nato in modo spontaneo su TikTok.

Emma, il caso di L’Amore non mi basta

Tutto è partito dai tifosi della Juventus, che hanno usato il ritornello della canzone – in particolare il verso “ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta” – per montare clip nostalgiche dedicate al passato recente: Paulo Dybala, Massimiliano Allegri, i gol e le esultanze diventati “pane quotidiano” negli anni d’oro, momenti estremamente rimpianti anche in considerazione del periodo non particolarmente brillante vissuto dalla Signora.

Nel giro di pochi giorni il format è stato adottato da altre tifoserie italiane, fino ad arrivare in Spagna con l’Atletico Madrid che ha omaggiato El Niño Fernando Torres sempre sulle note di Emma.

Nostalgia calcistica e riscoperta della musica italiana

Il successo virale di L’amore non mi basta si è tradotto anche in un picco di traffico per la canzone in streaming e dice molto sul rapporto tra Gen Z, calcio e musica. Il brano viene riletto come colonna sonora della malinconia sportiva: l’amore per la maglia resta, anche se i protagonisti cambiano, gli idoli se ne vanno, gli allenatori vengono esonerati. Le immagini d’archivio dei campioni del passato, sincronizzate con il crescendo emotivo della canzone, trasformano un singolo del 2013 in un “classico” da riscoprire.

Il caso Emma si inserisce in un fenomeno più ampio: la risalita in classifica di brani pubblicati nella seconda metà degli anni ’10, rilanciati dai social dopo anni di relativo silenzio. La stessa dinamica ha investito quest’estate Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone, altro pezzo “riscoperto” da TikTok a distanza di anni.

Non è un caso isolato

Per la verità i casi sono stati moltissimi ma erano in particolare alimentati all’estero: è la prima volta che un brano italiano fa tendenza anche in altri paesi. La canzone che più di ogni altra ha vissuto di questa seconda giovinezza è stata I’m Just a Kid, brano dei Simple Plan – rivisti l’estate scorsa anche nel nostro paese in tour insieme agli Offspring – che ebbe un discreto successo una ventina di anni fa. Ma che è letteralmente esploso come colonna sonora di una tendenza sempre su Tik Tok, quella di abbinare foto vecchissime a immagini attuale: della serie, come eravamo e come siamo diventati.

A volte con punte di tristezza: perché alcune foto spesso illustrano anche persone scomparse prematuramente, che in questo modo vengono ricordate sui social da amici e parenti.

La reazione di Emma

Di fronte ai numeri – oltre 12 milioni di streaming nell’arco di poche settimane – Emma ha scelto la strada della gratitudine. Sui social ha definito questo exploit un “miracolo di Natale”, ringraziando chi ha scoperto il pezzo solo ora e chi non ha mai smesso di cantarlo sotto il palco. La cantante ha ricordato come L’amore non mi basta non sia praticamente mai uscita dalla scaletta dei suoi concerti, proprio perché sentita dal pubblico come una sorta di confessione generazionale.

Il ritorno in vetta del brano dimostra quanto il catalogo di un artista possa vivere nuove stagioni, anche molti anni dopo l’uscita originale. Nel caso di Emma, è la prova che certe canzoni, quando entrano davvero nell’immaginario collettivo, sono pronte a riemergere ogni volta che una nuova generazione trova il modo di farle proprie – anche partendo da un video di calcio su TikTok.

Intanto Emma proprio in questi giorni ha annuciato il suo prossimo tour, in estate.