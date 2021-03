Emanuele Aloia, Sindrome di Stendhal è l’album d’esordio

Lanciato dal singolo L’urlo di Munch e dal brano Quando Dio ti ha inventata, pubblicato poche settimane dopo, l’album d’esordio di Emanuele Aloia, intitolato Sindrome di Stendhal, sarà disponibile a partire dal prossimo 18 aprile. Da oggi, l’album è disponibile in pre-order.

Sui social, il giovane cantautore torinese ha lanciato il suo album d’esordio con il seguente post:

Nella vita mi è capitato spesso di perdere l’equilibrio. Non l’ho perso solo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti felici. Quando finisco di scrivere una canzone e la riascolto se si crea la giusta magia, mi perdo dentro le parole iniziando ad avere vertigini. In questo disco le canzoni non hanno tempo. L’unica reale ambizione è quella di far trovare alle persone l’armonia nel disequilibrio. Credo che esista musica anche nel caos, dentro una caduta, nel mare di un pianto e forse proprio lì, si nascondono le canzoni più belle.