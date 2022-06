ELVIS, la colonna sonora ufficiale del film arriva anche in versione CD

Se anche voi avete amato alla follia il nuovo film di Baz Luhrmann, Elvis, abbiamo un’ottima notizia! La colonna sonora ufficiale, composta da brani originali di Elvis Presley e da tante reinterpretazioni di grandi classici da parte di artisti come Eminem, Stevie Nicks, Jack White o i Måneskin, è disponibile da oggi in versione digitale e dal prossimo mese anche in versione CD.

Se, invece, non avete ancora visto questo attesissimo biopic musicale sulla storia di Elvis Presley, magistralmente interpretato dal giovane Austin Butler, fatevi un favore e correte al cinema per 2 ore e mezza di magia come solo Baz Luhrmann, regista di Moulin Rouge! e The Great Gatsby, è in grado di farci vivere.

ELVIS, tutti i brani della colonna sonora ufficiale del film

1. Suspicious Minds (Vocal Intro) Elvis Presley

2. Also Sprach Zarathustra/American Trilogy Elvis Presley

3. Vegas Doja Cat

4. The King And I Eminem & CeeLo Green

5. Tupelo Shuffle Swae Lee & Diplo

6. I Got A Feelin’ In My Body (Stuart Price Remix) Elvis Presley and Stuart Price

7. Craw-Fever Elvis Presley

8. Don’t Fly Away (PNAU Remix) Elvis Presley & PNAU

9. Can’t Help Falling in Love Kacey Musgraves

10. Product of the Ghetto Elvis Presley & Nardo Wick

11. If I Can Dream Måneskin

12. Cotton Candy Land Stevie Nicks & Chris Isaak

13. Baby, Let’s Play House Austin Butler

14. I’m Coming Home (Film Mix) Elvis Presley

15. Hound Dog Shonka Dukureh

16. Tutti Frutti Les Greene

17. Strange Things Are Happening Every Day Yola

18. Hound Dog Austin Butler

19. Let It All Hang Out Denzel Curry

20. Trouble Austin Butler

21. I Got A Feelin’ In My Body Lenesha Randolph

22. Edge of Reality (Tame Impala Remix) Elvis Presley & Tame Impala

23. Summer Kisses/In My Body Elvis Presley

24. ’68 Comeback Special (Medley) Elvis Presley

25. Sometimes I Feel Like a Motherless Child Jazmine Sullivan

26. If I Can Dream Elvis Presley

27. Any Day Now Elvis Presley

28. Power of My Love Elvis Presley & Jack White

29. Vegas Rehearsal/That’s All Right Austin Butler & Elvis Presley

30. Suspicious Minds (Film Edit) Elvis Presley

31. Polk Salad Annie (Film Mix) Elvis Presley

32. Burning Love (Film Mix) Elvis Presley

33. It’s Only Love Elvis Presley

34. Suspicious Minds Paravi

35. In the Ghetto (World Turns Remix) Elvis Presley feat. Nardo Wick

36. Unchained Melody (Film Mix) Elvis Presley

Elvis, l’esperienza inedita su Spotify

Per celebrare l’eredità di Elvis e il film di Luhrmann, Spotify ha pubblicato anche un esclusivo album con molte delle canzoni iconiche presenti nel film ELVIS, come “Hound Dog”, “Burning Love” e altre, accompagnate da un’esperienza multimediale caratterizzata da clip speciali del regista e degli artisti della colonna sonora come PNAU, Måneskin e Paravi.