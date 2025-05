Elodie: età, studi, dove vive, Iannone e Marracash, canzoni e carriera

Elodie è tra le cantanti più affermate del panorama musicale italiano. Nata nel 1990 nella borgata romana di Quartaccio, suo papà è un artista di strada e sua mamma ex modella e cubista. I genitori si sono separati quando l’artista e la sorella minore Fey erano molto piccole. Da giovanissima lei ha frequentato il liceo psico-pedagogico a Roma ma, ad un mese dalla maturità, ha abbandonato gli studi e nel 2008 ha tentato la carriera del mondo dello spettacolo presentandosi ai provini per il talent show X Factor. A 19 anni si è invece trasferita a Lecce e lì ha lavorato in primis come cameriera e poi nelle discoteche come cubista e corista.

Gli esordi ad Amici e il successo

Nel 2015 Elodie ha incontrato la popolarità dopo aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Lì ha infatti avuto la possibilità di far conoscere a tutta Italia il suo talento e le sue capacità canore, tanto che in quella occasione è arrivata in seconda posizione e ha vinto il Premio della critica giornalistica Vodafone e il Premio RTL 102.5. Il suo primo debutto è avvenuto con l’album Un’altra vita, prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone. Da quel momento la sua carriera ha preso letteralmente il volo, e lei ha avuto la possibilità di partecipare a molti altri eventi come il concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all’Arena di Verona, Amiche in Arena.

Nel 2017 ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo, arrivando in ottava posizione con il brano Tutta colpa mia. Nel 2020 è uscito il suo terzo disco intitolato This is Elodie e, nel corso degli anni, ha avuto moltissime collaborazioni come quella con Francesco Renga o con Fabrizio Moro. Nel 2021 ha debuttato come co-conduttrice al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus e Fiorello, e ha anche preso parte a Le Iene. Durante il suo percorso artistico, Elodie si è inoltre cimentata nella recitazione e ha partecipato al film Ti mangio il cuore, per cui ha vinto un David di Donatello come Miglior canzone originale con la colonna sonora Proiettili. La cantante è anche tra i protagonisti del film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini.

La vita privata di Elodie

La cantante ha avuto una lunga relazione con il Dj Andrea Maggino ma, dopo la rottura, si è legata sentimentalmente al cantante Lele Esposito che ha conosciuto proprio durante il suo percorso ad Amici. In seguito, il suo cuore è iniziato a battere per il collega Marracash, conosciuto in occasione di una loro collaborazione artistica. I due sono stati insieme fino al 2021 ma, nonostante la separazione, sono rimasti in buoni rapporti. Nel 2022 l’artista ha iniziato una bella storia d’amore con il pilota motociclistico Andrea Iannone e il loro legame continua oggi a gonfie vele.