Elisa conquista i palasport: partito il tour che accende il dopo San Siro | La scaletta

La festa di San Siro dell’estate scorsa, il primo show della cantante nello stadio di Milano, non è stata evidentemente un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo giro di giostra. E dopo il sold out del debutto assoluto allo stadio Meazza del 18 giugno scorso, diventato poi lo spettacolo televisivo in prima serata su Canale 5 e un doppio album, Elisa ha scelto di riportare quella stessa energia dentro i palasport, dove il rapporto con il pubblico torna ravvicinato, quasi a portata di mano.

Il tour di Elisa nei Palasport

Il nuovo tour è costruito esattamente su questo equilibrio: la dimensione gigantesca di un repertorio che abbraccia ormai trent’anni di carriera, e l’intimità di uno show che, chiusa la parentesi degli stadi, torna a vivere tra parterre e tribune in un incontro continuo favorite da palchetti laterali e passerelle.

Nessuna celebrazione nostalgica: piuttosto un aggiornamento in tempo reale del suo mondo musicale, dove convivono le ballate in inglese degli inizi, le hit pop italiane, le svolte elettroniche, le parentesi acustiche e i momenti più intensi in cui la canzone diventa anche presa di posizione.

Il concerto di Milano all’Unipol Forum del 10 novembre, completamente sold out, seguito a quello di Mantova, prima data assoluta, è stato il primo vero banco di prova di questa nuova fase: una serata di oltre due ore e mezza in cui Elisa ha alternato l’apertura sussurrata di Dillo solo al buio a una lunga scia di brani che hanno trasformato il palazzetto in un club, in un’arena rock, in una piazza emotiva aperta.

Mantova data zero, Milano città chiave: tutte le tappe del tour

Sono sei le prossime date di questo primo segmento con alcune tappe importanti: in primavera altro giro a cavallo tra aprile e maggio quasi tutte nelle stesse città, altri otto show nelle stesse città con Jesolo che sostituirà Mantova nella data di prova generale.

Il concerto di Assago ha già messo a fuoco la grammatica di questo tour. La setlist pesca a piene mani da tutta la discografia, con una prima parte che alterna Sesso debole, Labyrinth, Rainbow, Broken, Vivere tutte le vite e Heaven Out of Hell fino a toccare momenti di pura sospensione emotiva come Eppure sentire, Promettimi, Anche fragile e Ti vorrei sollevare.

C’è poi lo spazio per gli omaggi che raccontano le radici di Elisa: Hallelujah sulle orme di Leonard Cohen e Jeff Buckley, ma filtrata dalla sua sensibilità, e passaggi in cui la voce resta il centro assoluto, sostenuta da arrangiamenti essenziali. Nella parte centrale l’Unipol Forum si trasforma davvero in un club con ospiti importanti.

Entrano Charlie Charles per Ti chiamerò amore, poi Dardust per Se piovesse il tuo nome, Seta e Palla al centro, con un suono che si fa più elettronico, più pulsante, con citazioni illustri – Depeche Mode, Chemical Brothers – che trasformano il Forum in una dance hall molto accogliente, proprio com’era accaduto in estate a San Siro.

Elisa e gli ospiti d’eccezione

Il finale è emotivamente molto intenso: Nonostante tutto, No Hero, L’anima vola, Luce (Tramonti a nord est), Together, Gli ostacoli del cuore e A modo tuo chiudono il cerchio in un clima di vera festa.

A Milano non sono mancati neppure i duetti “speciali” con Emma – in Brutta storia e L’anima vola – e con Eros Ramazzotti su Buona stella, a ribadire quanto questo tour sia anche un luogo di incontro tra generazioni e storie diverse del pop italiano.

Sul fondo, resta una sensazione chiara: dopo San Siro, Elisa non si è seduta sul risultato e sugli allori di un momento davvero molto fortunato, ma ha scelto di riportare quella stessa intensità dentro i palasport, aggiungendo un tassello importante al suo percorso live.

Le date del tour di Elisa

17 novembre 2025 – Bari – PalaFlorio

18 novembre 2025 – Eboli (Salerno) – Palasele

20 novembre 2025 – Firenze – Nelson Mandela Forum

22 novembre 2025 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

25 novembre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

28 novembre 2025 – Torino – Inalpi Arena (ex Pala Alpitour)

24 aprile 2026 – Lido di Jesolo (Venezia) – Palazzo del Turismo

26 aprile 2026 – Assago (Milano) – Forum di Assago

29 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena (ex Pala Alpitour)

2 maggio 2026 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

3 maggio 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

5 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

7 maggio 2026 – Bari – PalaFlorio

9 maggio 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

La scaletta di Elisa a Milano

Dillo solo al buio

Sesso debole

Labyrinth

Rainbow

Broken

Vivere tutte le vite

Heaven Out of Hell

Stay

Eppure sentire (un senso di te)

Hallelujah (cover di Leonard Cohen)

Promettimi

Anche fragile

Ti vorrei sollevare

Medley – A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / NEON – Le Ali

Ti chiamerò amore (con Charlie Charles)

Dancing

Se piovesse il tuo nome (con Dardust)

Seta (con Dardust)

Palla al centro (con Dardust)

Nonostante tutto

No Hero

Brutta storia (con Emma e Juli)

L’anima vola (con Emma)

Luce (tramonti a nord est)

Together

Gli ostacoli del cuore

Buona stella (con Eros Ramazzotti)

A modo tuo