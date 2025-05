Elisa: età, studi, marito e figli, dove vive, canzoni e concerti. La vita privata e la carriera della cantante

Elisa, una delle voci più amate della musica italiana, incantevole ed unica e una vita privata riservata ma affascinante.

Non tutte le artiste riescono a mantenere negli anni lo stesso equilibrio tra successo, discrezione e autenticità. Elisa ci riesce, da sempre. Non urla, non forza mai la mano, eppure riesce a imporsi, a lasciare il segno, a emozionare.

La sua voce è inconfondibile, certo, ma ciò che colpisce di più è la coerenza con cui ha attraversato il panorama musicale italiano, rimanendo sempre fedele a se stessa. E mentre la sua carriera continua a brillare tra nuovi progetti e concerti, anche la sua vita privata suscita curiosità, pur essendo gestita con una riservatezza rara nel mondo dello spettacolo.

Elisa tutto su di lei e la sua vita privata

Elisa Toffoli, questo il suo nome completo, è nata il 19 dicembre 1977 a Trieste, ma è cresciuta a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Ha sempre avuto un rapporto profondo con le sue radici friulane, tanto da scegliere di vivere ancora oggi in quella zona, precisamente a Codroipo, insieme alla sua famiglia. Una scelta di vita lontana dai riflettori di Roma o Milano, che dice molto sul tipo di persona che è: concreta, essenziale, legata alle cose vere.

Dal punto di vista degli studi, Elisa ha abbandonato presto il percorso scolastico tradizionale per inseguire il sogno della musica. La svolta arriva nei primi anni ’90, quando inizia a collaborare con Caterina Caselli e l’etichetta Sugar. Da lì in poi è un crescendo continuo. Il primo album Pipes & Flowers esce nel 1997 e diventa subito un caso. Poi arrivano Asile’s World, Then Comes the Sun, Heart, L’anima vola e tanti altri dischi che hanno lasciato il segno.

Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni che sono diventate colonne sonore di generazioni intere: Luce (Tramonti a nord est), con cui ha vinto Sanremo nel 2001, Heaven Out of Hell, Eppure sentire, Ti vorrei sollevare, Se piovesse il tuo nome e moltissimi altri brani che hanno raccontato emozioni vere, con delicatezza e intensità.

Sul fronte privato, Elisa è sposata con Andrea Rigonat, musicista e chitarrista che lavora spesso con lei anche nei live e in studio. I due condividono non solo la vita personale, ma anche quella artistica. Dal loro amore sono nati due figli, Emma Cecile e Sebastian, che spesso compaiono nei racconti – sobri e discreti – della cantante. Mai eccessi, mai gossip. Solo momenti di quotidianità, raccontati con misura e naturalezza.

In questo periodo Elisa è impegnata con una serie di concerti che stanno facendo registrare il tutto esaurito in tutta Italia. Ogni live è un’esperienza immersiva, dove musica, voce e presenza scenica si fondono in un racconto che va oltre il semplice spettacolo. Lei non ha bisogno di effetti speciali. Le basta salire sul palco e cantare, per ricordare a tutti che, a volte, la semplicità è la forma più potente di bellezza.