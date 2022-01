Elettra Lamborghini sbarca ad Amsterdam. La cantante ha ufficializzato, via Instagram, la notizia, condividendo alcuni brevi video e immagini legate alla realizzazione della sua statua di cera per Madame Tussauds, che verrà esposta nella Music Area del Museo, nei prossimi mesi del 2022. Ore e ore di lavorazione per ricreare, nei minimi dettagli e particolari, una statua che riprendesse il più possibile le fattezze della giovane cantante, regina del twerking. E stato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam, a spiegare perché la decisione di ospitare una statua di cera di Elettra Lamborghini:

Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano. Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, con un’età media tra i 20 e i 25 anni. Inoltre, il mercato italiano è quello che negli ultimi anni registra una crescita più veloce rispetto agli altri

La sua, infatti, è la prima statua che omaggia e ricrea un personaggio italiano, una celebrità del Belpaese.

Come tutte le statue, verrà ufficialmente creata a Londra, nella sede base di Madame Tussauds, con l’utilizzo di argilla, capelli veri e una lavorazione molto lunga, che varia dai 6 ai 9 mesi.

Elettra Lamborghini si è sposata con Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall, noto e famoso disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi. I due, dopo essersi conosciuti, si sono ufficialmente fidanzati nel dicebre 2019 per poi convolare a nozze circa un anno dopo, il 26 settembre 2020, a Ossuccio, sul Lago di Como.

A livello artistico, tra gli ultimi brani rilasciati da Elettra Lamborghini, ricordiamo “Pistolero”, una delle hit dell’estate 2021 e, nel periodo natalizio, la pubblicazione del brano “A mezzanotte”, arrivata in Italia alla decima posizione della classifica Fimi.