Elettra Lamborghini si stava esibendo dal vivo, ieri, venerdì 4 agosto 2023, in concerto a Sammichele di Bari quando, improvvisamente, ha fermato il suo live per rimproverare un ragazzo che, dal pubblico, aveva lanciato una bottiglietta d’acqua nella sua direzione. Fortunatamente sfiorandola.

“Se mi fosse arrivata in testa, io te l’avrei tornata (rilanciata, ndr) addosso. Perché è pericolosissimo”

La cantante ha poi continuato, sempre rivolta al ragazzo autore del gesto:

“Adesso, se tu hai le palle mi dici chi sei e io te la sbatto in testa, vediamo se ti può fare piacere, ok? Chi è quel cornut0? Dove sei cornut0? Se hai le palle chiedi scusa perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Allora se hai bevuto non venire qua”

Elettra Lamborghini ha ricordato una collega colpita al seno (forse Baby K? Anche se in quel caso le cose sono andate in maniera diversa):

“Perché a un’altra cantante è arrivato qualcosa nel seno e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. E’ pericoloso, ragazzi. Non mi interessa. Non lo lanci qua perché io non voglio la tua acqua. La lanci al tuo amico, neanche”

Infine, una riflessione finale:

“Ma poi dico, tra tutte le cose che hai da fare, se devi buttarmi l’acqua… ma non venire qua, no?”

Poco dopo poi, ha continuato il suo live cantando “Caramello”, hit del 2022 incisa insieme a Rocco Hunt.

Elettra Lamborghini cita l’incidente a Baby K che ha portato alla cancellazione del tour

E’ di pochi giorni fa la notizia di Baby K colpita, durante una ressa post concerto, al seno. Proprio per quel motivo, la cantante ha dovuto annullare tutto il tour in programma.

“E’ con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le prossime date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai recenti fatti di Teramo. L’artista è molto dispiaciuta e non vede l’ora di poter tornare presto sul palco per condividere la sua musica con tutti i suoi fan”.

Via Instagram, Baby K aveva raccontato l’accaduto con amarezza e delusione:

“Hanno aperto le transenne in un terreno dislivellato dove io continuavo a cadere. Si è creata una tale calca, avevo bambini alle ginocchia e continuavo a ripetere che qualcuno poteva farsi male. Lì sono stata caricata da una donna, mi ha caricato in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Sono andata in ospedale. La mia non è una lamentela relativa al fare le foto. Amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene. Ma c’è una cosa che sta sfuggendo di mano: non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto e rischiare situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto. Non è possibile che questa cosa non interessi a nessuno tranne che a me. Che siano le forze dell’ordine a creare questo caos è inaccettabile”