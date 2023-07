“Piccolo sole è un messaggio di positività riguardo all’amore. Nasce da un momento di distanza tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme. È quasi una promessa“. Così Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, presenta a SoundsBlog il suo nuovo singolo Piccolo sole, targato Ghandi Dischi/ADA Music Italy, in uscita oggi, venerdì 21 luglio (su TvBlog trovate la seconda parte dell’intervista, in cui l’assistente di Forum ha parlato della sua chiacchierattisima partecipazione al Grande Fratello Vip e ha risposto a chi lo considera il simbolo della tv trash dalla quale Mediaset vuole prendere le distanze).

Intervista a Edoardo Donnamaria e il nuovo singolo Piccolo sole

Ad un certo punto canti: “È da un po’ che non ci sentiamo, ma non c’è futuro in cui non ci riproverò”.

Il senso è che siamo lontani e che nessuno sa come potrà andare, ma sicuramente io ci proverò. È una dichiarazione d’amore.

Insomma, fai sul serio con la musica?

Sì. La musica per me è nata come un gioco, la faccio da quando sono ragazzino. La scrittura mi è sempre servita per mettermi a nudo. Fino al 2021 non avevo pubblicato nulla perché sono molto ansioso. Ho sempre avuto paura di pubblicare quello che scrivevo, ho sempre fatto fatica ad esprimere le mie emozioni con le donne e con gli amici.

Cosa è cambiato poi?

Ero tutti i giorni in diretta in televisione su Rete 4 e Canale 5 e mi sono detto: “Ma a me che caxxo me ne frega…”. E allora ho iniziato a pubblicare i miei pezzi. Dopo il Grande Fratello Vip ho visto i numeri raggiunti da Il cielo stanotte, davvero molto soddisfacenti. Quindi sì, faccio assolutamente sul serio. Ho tanti pezzi pronti e sono uno meglio dell’altro.

Edoardo Donnamaria conduttore tv, radio, cantante o cosa?

Non amo le etichette. Ho fatto un po’ di tutto e abbastanza bene. Ho fatto televisione, radio, ho presentato eventi dal vivo, ho cantato live. Mi piace fare tante cose, spero di poter continuare. Sicuramente le più grandi passioni sono la scrittura e la musica: ho scritto di tutto, canzoni, poesie, articoli per giornali e blog.

Le recenti esibizioni sul palco del Napoli Pizza Village, in diretta su RTL 102.5, hanno fatto il pieno di visualizzazioni, con tanti commenti di apprezzamenti, ma anche moltissime critiche…

Da quando sono uscito dal Grande Fratello le critiche nei miei confronti si sono sprecate. Il mondo degli hater è grandissimo anche se in realtà si tratta di una piccola percentuale di persone che si moltiplica con profili falsi. Normale che ricevessi tante critiche, non avevo mai cantato dal vivo. Per quanto riguarda la musica, non ho mai fatto la gavetta. Adesso ho gli occhi adosso e quindi me lo aspettavo.

Insomma, le critiche come le vivi?

Le critiche costruttive le accetto e anzi se mi dici ‘sono contento che ci provi, però dovresti studiare canto, il brano è carino, ma così non rende al massimo’ lo condivido anche. Se mi dici ‘vai a lavorare, sei una merd*’ allora capisco che si tratta di una critica a prescindere.

Stai prendendo lezioni di canto?

Ancora no, perché sono sballottato tra Roma e Milano. Ma inizierò non appena rientro dalle vacanze.

Ci proverai per Sanremo?

Ma che sei matto (ride, Ndr) Ovviamente per chiunque faccia musica Sanremo è il sogno, ma io non voglio bruciare le tappe. Se ne parlerà quando sarò pronto al 100%. Non vai a giocare la finale di Champions League se non ti sei allenato tutto il tempo.

La storia d’amore che canti in Piccolo sole è quella tua con Antonella Fiordelisi, nata al Gf Vip.

Sì, è la prima canzone che ho scritto quando sono uscito dalla Casa.

Ora non state più insieme?

Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…’.

Addirittura.

Eh sì, lei suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita. Comunque è stata una storia d’amore per molti versi bellissima. Posso dirti che mi ha ispirato altre canzoni, oltre a Il cielo stanotte e a Piccolo sole. Anzi, direi che tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal Gf Vip sono ispirate alla nostra storia.

Nella gestione mediatica della relazione pensi di aver sbagliato qualcosa?

Non avrei mai voluto affrontare crisi sentimentali sui social network. L’ho fatto perché dovevo giustificare la valanga di informazioni sbagliate e di domande dei fan disperati. Per quanto riguarda strettamente me, invece, penso di essermi comportato sempre bene, sempre con rispetto.

