Edoardo Bennato: età, studi, moglie e figli, dove vive. Tutto sull’artista

Curiosità sulla vita privata e sulla straordinaria carriera di uno dei cantautori più amati del nostro Paese: Edoardo Bennato.

Cantautore, polistrumentista, autore di alcuni di alcuni brani che sono entrati nell’immaginario collettivo. Un’artista che ha segnato una parte importante della musica italiana. Edoardo Bennato è energia pura e ogni esibizione è un viaggio in una musica che è sempre più rara e che acquista maggiore importanza, quasi da preservarla o da difenderla, nel panorama musicale attuale, dove tutto si somiglia.

Classe ’46, napoletano doc, Bennato il prossimo 23 luglio compirà 79 anni. Un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera, con qualche curiosità sulla sua vita privata.

Edoardo Bennato: vita privata e carriera

Cresciuto a Bagnoli in una famiglia di artisti, si avvicina alla musica sin da giovanissimo: insieme ai talentuosi fratelli Eugenio e Giorgio, formerà il Trio Bennato, che diventerà presto famoso a Napoli, partecipando anche a diversi programmi televisivi. Non tutti sanno che Bennato, al contempo, ha continuato gli studi e dopo il diploma per il Liceo Artistico, frequentato a Napoli, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano, dove presenta una tesi sulla riqualificazione sui Campi Flegrei.

Ma è la musica il suo vero amore e ben presto la sua carriera decolla. Il primo 45 giri è del ’66 ma il successo arriverà negli anni ’70 con i brani Non farti cadere le braccia (1973), I buoni e i cattivi (1974), La torre di Babele del 1976. Sono gli anni in cui Bennato matura come cantautore, un percorso che lo porterà a sperimentare stili sempre nuovi e audaci, che culmineranno con quello che forse è il suo album più famoso Sono solo canzonette, del 1980. Per capire la portata di questo successo, basti pensare che in quell’anno diventerà il primo artista italiano a riempire lo Stadio San Siro di Milano. All’interno dell’album alcuni successi che diventeranno poi patrimonio della musica nostrana: da L’isola che non c’è a Un giorno credi, da Il rock di Capitan Uncino fino a Viva la Mamma.

Eduardo Bennato oggi vive a Napoli: dopo la laurea in Architettura è tornato nella sua città che proprio in quegli anni – basti ricordare Napoli Centrale con Pino Daniele – viveva un grande fermento culturale e la città partenopea si stava imponendo nel panorama musicale nazionale. Nonostante il grande successo, Bennato è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Negli anni ’80 ha avuto una storia d’amore con la cantante Pietra Montecorvino e i due hanno avuto due figli: Eugenia e Fulvio Bennato. In seguito il cantautore napoletano ha avuto una relazione con Paola Ferri: i due hanno avuto una figlia Gaia. Purtroppo, nel 1995, Ferri perse la vita in un tragico incidente stradale. un dramma che ha lasciato una ferita profonda in Bennato.