E ti vengo a cercare è una canzone di Franco Battiato, tratto dall’album Fisiognomica, rilasciato nel 1988. Il disco, una sorta di ritorno al pop e alla musica leggera, ha conquistato la vetta della classifica italiana dei dischi più venduti. Fu un grande successo e venne pubblicata anche una versione spagnola dell’album.

Franco Battiato è scomparso il 18 maggio 2021.

Franco Battiato, E ti vengo a cercare, Significato canzone

Il pezzo ha riferimenti divini, la ricerca di una presenza, in lotta tra le gioie e le soddisfazioni quotidiane e il pensiero di abbandonare tutto, diventare un eremita e lasciare tutto (“E ti vengo a cercare, Perché sto bene con te, Perché ho bisogno della tua presenza”). Si punta all’essenza delle cose stesse, a qualcosa che non sia materiale ed effimero. Una ricerca continua che equivale ad una crescita personale.

E ti vengo a cercare, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare in streaming “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato.

Franco Battiato, E ti vengo a cercare, Testo canzone

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un’immagine divina

Di questa realtà

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza