Tony Bennett è morto all’età di 96 anni. Il cantante avrebbe festeggiato a breve il suo compleanno. La notizia è arrivata in questi minuti e le prime indiscrezioni rivelano che Bennett sarebbe morto nella sua città natale di New York. Non è stata svelata una causa specifica, ma all’uomo era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer alcuni anni fa, nel 2016.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha pubblicato più di 70 album con 19 Grammy vinti.

“Un tenore che canta come un baritono”, così si definiva Tony Bennett nel parlare di se stesso e della sua vocalità. In un’intervista del 2006 ad Associated Press dichiarò:

“Mi piace intrattenere il pubblico, fargli dimenticare i suoi problemi. Penso che le persone… siano commosse se sentono qualcosa di sincero e onesto e magari ha un po’ di senso dell’umorismo. … Mi piace solo far sentire bene le persone quando mi esibisco”

Negli anni ha stretto grandi amicizie e collaborazioni con colleghi artisti e tra questi spiccò quello con Frank Sinatra, in prima linea ad elogiare l’uomo:

“Tony Bennett è il miglior cantante del settore. Mi entusiasma quando lo guardo. Mi commuove. È il cantante che trasmette ciò che il compositore ha in mente, e probabilmente qualcosa di più”

Pochi anni fa, nel 2014, ha superato ogni record come artista più anziano con un album al numero 1 della classifica Billboard 200 per “Cheek to Cheek“, il suo disco di duetti con Lady Gaga. Tre anni prima, era in cima alle classifiche con “Duets II“, con star contemporanee come Lady Gaga, Carrie Underwood e Amy Winehouse.

Il suo ultimo album è “Love for Sale”, uscito nel 2021, con all’interno duetti con Lady Gaga con loro interpretazioni di vari standard di Cole Porter. Arrivò alla posizione numero 8 della Billboard 200 in America.

I due hanno registrato le ultime canzoni tra il 2018 e l’inizio del 2020 e Lady Gaga sapeva della sua diagnosi quando le loro sessioni di registrazione sono state girate come parte di un documentario.

“Il dolore e la tristezza sul viso di Gaga sono evidenti in questi momenti, ma mai più che in una sequenza straordinariamente commovente in cui Tony (un uomo che lei chiama ‘un incredibile mentore, amico e figura paterna’) canta un brano solista di una canzone d’amore. Gaga guarda, da dietro il microfono, il suo sorriso che si spezza in un fremito, gli occhi pieni di gioia, prima di mettersi le mani sul viso e singhiozzare. “

Lady Gaga non ha ancora commentato, via social, la notizia della scomparsa dell’amico e collega al quale era molto legata.