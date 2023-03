È morto Luca Bergia, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz. L’uomo aveva solo 54 anni. Negli ultimi tempi, l’artista aveva deciso di abbandonare la musica e la band a cui aveva dato vita per dedicarsi all’insegnamento. Era diventato docente di scienze alle scuole medie della provincia di Cuneo ed è stato trovato senza vita, questa mattina, nell’appartamento dove viveva, in citta. Anni fa, con chiarezza e fermezza, aveva condiviso il pensiero che l’aveva portato a scegliere quel nuovo capitolo della sua vita:

Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop (che poi sarebbero diventati due) per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente: questa l’origine dei generici “motivi personali” che vi comunicammo all’epoca. Avevo bisogno di tempo e giusta calma per poter rispondere alle inattese domande che si facevano sempre più pressanti e urgenti alla mia mente. Ringrazio Cristiano e Riccardo che hanno capito e permesso di mettere tutto in stand by per concedermi del tempo che fosse solo mio. Sinceramente non mi sentivo pronto, né fisicamente né creativamente, per affrontare l’ennesimo disco cruciale: da un versante il precipizio del fallimento, dall’altro uno sperabile successo, per quel che possa significare al giorno d’oggi una parola così inconsistente

Queste le parole che aveva scritto, ai tempi, dedicate e indirizzate ai fan dei Marlene Kuntz.

La band nacque decenni fa, nel 1988, dall’idea di Luca Bergia e dal chitarrista Riccardo Tesio. Dalla passione per la musica alla decisione di fare sul serio e di dare vita ad un vero e proprio gruppo. E così, sempre in quell’anno, si unirono il bassista Franco Ballatore e -mesi dopo- anche il cantante, Cristiano Godano. Dieci, in totale, i dischi in studio pubblicati dalla band nel corso della loro carriera. Il primo vide la luce nel 1994 (Catartica) e l’ultimo nel 2022 (Karma Clima) con una formazione che vedeva Cristiano Godano, Riccardo Tesio, Luca “Lagash” Saporiti, Sergio Carnevale e Davide Arneodo.

In questi minuti, dopo la notizia improvvisa della morte di Luca Bergia, i Marlene Kuntz, via Instagram Stories, hanno annunciato il rinvio, a data da destinarsi, del concerto previsto questa sera a Milano: