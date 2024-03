Addio a Eric Carmen. Il cantante, famoso per essere stato il frontman dei Raspberries e per numerose hit da solista negli anni ’70 e ’80 – come l’evergreen “All By Myself” – è morto, secondo quanto rivelato dalla sua famiglia. La notizia è stata pubblicata sul sito web del cantante, con un messaggio pubblicato dalla moglie Amy. Si legge:

“È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen. “l nostro dolce, affettuoso e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha dato una grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità duratura. Per favore, rispettate la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra enorme perdita”.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.

Nato il 11 agosto 1949 a Cleveland, Ohio, e cresciuto in una famiglia dove la musica era parte integrante della vita quotidiana, Carmen ha imparato a suonare il pianoforte e la chitarra da autodidatta.

La svolta per lui è arrivata negli anni ’70 quando ha co-fondato la band The Raspberries. Come cantante e compositore principale della band, Carmen ha contribuito a definire il suono del power pop dell’epoca. Brani come “Go All The Way” e “Overnight Sensation (Hit Record)” hanno solidificato la reputazione dei The Raspberries come una delle band più note degli anni ’70.

Uno dei suoi più grandi successi è, però, senza dubbio “All by Myself“, pubblicata quando aveva già iniziato la sua carriera solista, nel 1975, e basata su un frammento del secondo movimento del Concerto per pianoforte n. 2 in do minore di Sergej Rachmaninov.

Fu poi incisa, come cover, da Celine Dion nel 1996, diventando uno dei brani più amati della sua carriera (ma non inedito).

Un altro celebre pezzo della sua carriera è sicuramente “Hungry Eyes“, inciso nel 1987 per la colonna sonora di “Dirty Dancing”. Raggiunse il quarto posto tra le canzoni più venduti negli Stati Uniti ed è tra le canzoni più note della soundtrack del film, insieme alla hit “(I’ve Had) The Time of My Life)”

Infine, ricordiamo “Go All the Way,” “Love Is All That Matters” “I’m Through With Love” “It Hurts Too Much,” “The Way We Used to Be” e “I Wanna Hear It From Your Lips”

Il cantante aveva 74 anni.