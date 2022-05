Questa sera, venerdì 6 maggio 2022, a Roma, al Palazzo dello Sport, si terrà il concerto dei Dream Theater.

L’ultimo disco pubblicato dalla band risale al 2021, A View from the Top of the World. Era il quindicesimo album in studio del gruppo progressive metal americano Dream Theater, rilasciato a ottobre. I Dream Theater hanno anticipato l’album il 26 luglio 2021, rivelando le iniziali di ciascuno dei titoli delle sette canzoni.

Sono stati rilaisciati quattro singoli per promuovere il disco A View from the Top of the World: “The Alien”, “Invisible Monster”, “Awaken the Master” e “Transcending Time”, tutti accompagnati da un video musicale.

Ad agosto 2020, ecco le parole di John Petrucci nel parlare della lavorazione del disco con la band:

C’è molto da fare musicalmente quest’anno. Ovviamente, tutti cercano di essere creativi. Il programma dei Dream Theater è diverso ora. Saremmo stati in tour in primavera, saremmo stati in tour ora, e poi probabilmente saremmo stati impegnati per l’autunno e l’inverno. Ma ora che è cambiato tutto, andremo di nuovo in studio, perché nessuno vuole sedersi e non fare nulla. siamo musicisti, siamo persone creative, quindi faremo musica. Perciò, sì, il nostro programma è stato spostato, immagino, a causa della pandemia … Faremo quello che facciamo, che è fare musica. Quindi non ci sediamo, cambieremo il nostro programma e inizieremo a lavorare su nuova musica per l’autunno”

Dream Theater a Roma, 6 maggio 2022, concerto, biglietti

Attualmente sono ancora disponibili biglietti per il live di questa. Cliccando su Ticketone, si trovano posti disponibili nella zona parterre in piedi (51,75 euro) fino al primo anello numero (74,75 euro).

Dream Theater a Roma, 6 maggio 2022, setlist, scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto previsto a Roma venerdì 6 maggio 2022:

The Alien

6:00

Awaken the Master

Endless Sacrifice

Bridges in the Sky

Invisible Monster

About to Crash

The Ministry of Lost Souls

A View From the Top of the World

The Count of Tuscany