Dream Theater al lavoro sul nuovo album (intervista video)

"C'è molto da fare musicalmente quest'anno. Ovviamente, tutti cercano di essere creativi. Il programma dei Dream Theater è diverso ora. Saremmo stati in tour in primavera, saremmo stati in tour ora, e poi probabilmente saremmo stati impegnati per l'autunno e l'inverno. Ma ora che è cambiato tutto, andremo di nuovo in studio, perché nessuno vuole sedersi e non fare nulla. Siamo musicisti, siamo persone creative, quindi faremo musica. Perciò, sì, il nostro programma è stato spostato, immagino, a causa della pandemia ... Faremo quello che facciamo, che è fare musica. Quindi non ci sediamo, cambieremo il nostro programma e inizieremo a lavorare su nuova musica per l'autunno"