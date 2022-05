I Dream Theater sono pronti a scaldare Milano con la nuova data del loro tour 2022. La band si esibirà questa sera, 7 maggio, al Forum di Assago, dopo la data a Roma, al Palazzo dello Sport. Un live molto atteso dai fan che potranno ascoltare alcuni dei pezzi più celebri – e anche più recenti- del gruppo.

Proprio dalle anticipazioni dei concerti precedenti suonati in Europa, ecco le informazioni e anticipazioni che possiamo darvi sulla scaletta. Ad aprire il live dovrebbe essere il brano “The Alien“, presente proprio nell’ultimo lavoro – in ordine cronologico- dei Dream Theater. La traccia è presente nell’album “A View from the Top of the World”, quindicesimo progetto in studio del gruppo progressive metal americano. Fu pubblicato a ottobre 2021.

Presente anche la canzone “Invisibile monster“, pezzo pubblicato a settembre 2021, circa un mese prima della pubblicazione del disco. Ovviamente non può mancare anche la title track del disco, “A view from the Top of the world“.

Anche “Awaken the master” anticipò e promosso il nuovo lavoro dei Dream Thater, ritornato dopo due anni di assenza.

Il precedente album del gruppo fu “Distance over time” e venne rilasciato nel 2019. Il 7 dicembre 2018 venne pubblicato il singolo “Untethered Angel”. Poi fu la volta di “Fall into the Light” (11 gennaio 2019)[7] Terza traccia, “Paralyzed”, uscì l’8 febbraio 2019. Ad oggi è il disco di maggior successo della band, entrando nella top ten in ben 19 paesi (tra questi Germania e Svizzera). In Italia si posizionò al quarto posto.

Dream Theater a Milano, concerto 7 maggio 2022, biglietti e orari

Sono ancora disponibili biglietti. Clicca qui per avere tutte le informazioni di vendita. Il concerto inizierà alle 20.30.

Dream Theater a Milano, concerto 7 maggio 2022, scaletta

The Alien

6:00

Awaken the Master

Endless Sacrifice

Bridges in the Sky

Invisible Monster

About to Crash

The Ministry of Lost Souls

A View From the Top of the World

The Count of Tuscany