Drari, Ghali feat. Baby Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Drari’, il nuovo singolo di Ghali feat. Baby Gang, ultimo estratto dall’album ‘Sensazione ultra’. Nel giro di poche ore, il video ufficiale della canzone, diretto da Davide Vicari, è finito in tendenza su Youtube.

Notizie Sensazione Ultra, il nuovo album di Ghali è fuori ora

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale del brano.

Ecco il testo di ‘Drari’:

Wled drari

Wled drari che stanno tutto il giorno sulla street

Loro lo sanno che cos’è fin qui ah

PTSD non ti basta un SOS qui

Cugi fuggi o con te ci fanno un miswhi

Ora che shisha è il nuovo sushi

Arabo Shakespeare

I fra son nati oppressi

Per questo crescono aggressive

Sono uscito dal gulag

in sbatti da quando ero in culla

Non sono uscito dal nulla

no coco

no arma

sai che sono un cocco di mamma

ho un bro che ti sbuca dal nulla

Scrivo un disco in notturna

Tra il silenzio e le urla

A3leh? Don’t know why

Ole! I’m so high!

Cheb Ghali come nel Raï

Sto Rec come Low Life

O9som Billah non cambio squadra

Sto e la fam no s7ab el hadra

Wled drari

Wled drari che stanno tutto il giorno sulla street

Loro lo sanno che cos’è fin qui ah

Vida mio bom bom

Il mio cuore batte bomboclat

Tanto che non dormo

Aspetta la porta fa bum bum cha

Oggi dove dormi

Nel letto a castello la muchacha

La vedi nei sogni

Poi sente la puzza degli anni fra

One two three four three four five

Chiamo il mio amico arrivo al live

Fatto di Rivo very nice

Piacere mio

Piacere mio

Niente ice

Son ice di mio

Tengo il like a mobile

Mio zio vende dry assai in Clio

Wled drari

Wled drari che stanno tutto il giorno sulla street

Loro lo sanno che cos’è fin qui ah

PTSD non ti basta un SOS qui

Cugi fuggi o con te ci fanno un miswhi

Ora che shisha è il nuovo sushi

Arabo Shakespeare

I fra son nati oppressi

Per questo crescono aggressive.