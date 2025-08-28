Drake e PARTYNEXTDOOR lanciano 19 videoclip di “Somebody Loves Me” firmati da giovani registi

Mentre cresce l’attesa per i quattro concerti di Drake in programma al Forum di Assago (Milano) in programma da domani fino al 2 settembre, il rapper canadese e PARTYNEXTDOOR hanno sorpreso il pubblico con un’idea davvero unica: affidare a 19 registi emergenti la realizzazione di altrettanti videoclip per il singolo Somebody Loves Me.

Drake, 19 video per un solo singolo

L’iniziativa, nata a maggio con il supporto dello streamer Kai Cenat, che ha lanciato on line un concorso di idee, ha visto migliaia di candidature da tutto il mondo. Dopo un’attenta selezione, le migliori proposte sono state trasformate in cortometraggi che verranno pubblicati sul sito ufficiale di Drake.

Ogni video offre un’interpretazione personale e creativa del brano, ci sono esempi davvero creativi e molto interessanti.

Jordan Sook ha immaginato Drake e PARTYNEXTDOOR come pupazzi intenti a divertirsi tra yacht e party sfrenati. Dito Andres ha invece scelto l’animazione, raffigurando le madri degli artisti come angeli custodi. Kristen Lambie ha puntato sull’emozione, raccontando la storia di un uomo anziano che ripercorre i luoghi di un amore passato. Edgar Daniel, infine, ha organizzato un vero casting per scegliere le comparse del suo videoclip.

Drake, una opportunità per i nuovi talenti

Attraverso questo progetto, Drake e PARTYNEXTDOOR artisti hanno voluto dare spazio a registi di diversa esperienza, inclusi alcuni esordienti assoluti. “Volevamo offrire a nuovi talenti la possibilità di mostrare il proprio lavoro a un pubblico globale”, condivisa dal rapper.

Un’occasione rara nel panorama musicale, in cui solitamente i videoclip sono appannaggio di professionisti affermati e sicuramente non hanno più il peso di alcuni anni fa, quando il loro lancio poteva decretare davvero la fortuna e il successo di un singolo brano.

Drake, l’album e il successo del brano

Somebody Loves Me fa parte dell’album collaborativo $ome $exy $ongs 4 U, pubblicato nel febbraio scorso. Il pezzo ha raggiunto la posizione numero 30 della Billboard Hot 100, imponendosi come uno dei momenti più significativi del progetto comune tra Drake e PARTYNEXTDOOR.

L’uscita dei 19 video rappresenta una nuova spinta promozionale, capace di mantenere alta l’attenzione su un brano che già gode di grande popolarità.

Una nuova frontiera per i videoclip

Il progetto apre nuove prospettive anche nel rapporto tra musica e immagini. Coinvolgere creativi esterni e spesso sconosciuti consente non solo di valorizzare talenti emergenti, ma anche di proporre al pubblico interpretazioni fresche e inaspettate. Drake e PARTYNEXTDOOR si confermano così pionieri nel modo di intendere la musica e il suo racconto visivo, trasformando un singolo in un’opera corale e multiforme.