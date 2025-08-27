Drake è già a Milano: quattro concerti attesissimi al Forum di Assago

Drake’s landed. Party’s on. Devono essere sembrati abbastanza sorpresi gli operatori della torre di controllo di Milano quando il comandante del 767 privato ha annunciato l’atterraggio del popolarissimo rapper canadese.

Il Drake è atterrato, che la festa cominci: è la stessa cosa che il pilota ripete a ogni atterraggio, quando il rapper si sposta con il suo entourage per portare il suo spettacolo in giro per il mondo.

Il Drake è atterrato

Stavolta tocca a Milano: Drake, uno degli artisti più influenti della scena hip hop mondiale, è atterrato a Malpensa a bordo del suo inconfondibile Boeing 767 privato, ribattezzato Airdrake.

Il rapper di Toronto è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia della musica live italiana, con ben quattro concerti in programma al Forum di Assago, fissati per 29 e 30 agosto, 1 e 2 settembre.

Inizialmente erano previste due sole date, ma la risposta travolgente del pubblico ha spinto l’organizzazione ad aggiungerne altre due. Che sono andate quasi completamente esaurite.

Drake, concerti e i biglietti ancora disponibili

La macchina organizzativa è già in piena corsa. Secondo quanto riportato dalle biglietterie ufficiali le prime due date sono sold out. Qualche biglietto sarebbe ancora disponibile per le due date di settembre, lunedì e martedì, soprattutto perché sono state rimessi in vendita i tagliandi di chi ha prenotato ma all’ultimo istante è stato costretto a rinunciare.

I prezzi oscillano tra i 97 e i 172 euro a seconda della tipologia di posti: dal parterre al terzo anello. La capienza del Forum di Assago si prepara a essere messa a dura prova dall’entusiasmo di migliaia di fan italiani, che da anni sognavano di assistere a un live del rapper canadese.

Drake: dai grandi classici ai nuovi successi

La scaletta, basata sull’ultima tappa del tour europeo a Copenaghen, promette di accontentare sia i fan storici che le nuove generazioni. Da Marvins Room che apre lo show a Started from the Bottom, passando per Hotline Bling, God’s Plan e In My Feelings, fino ai brani dell’ultimo album For All The Dogs (2023) e del più recente progetto collaborativo con PartyNextDoor, cui viene dedicato un intero segmento con i brani di $ome $exy $ongs 4 U, pubblicato a febbraio 2025. In tutto, oltre trenta di pezzi che ripercorrono più di quindici anni di carriera e che di tanto in tanto Drake cambia e rimescola.

Drake, una carriera tra rap e R&B

Nato a Toronto nel 1986, Aubrey Drake Graham ha conosciuto la popolarità prima come attore nella serie Degrassi: The Next Generation. Il salto nella musica arriva con i mixtape della metà anni Duemila, fino al grande successo internazionale del 2009 con So Far Gone. Da lì, una scalata senza sosta: otto album in studio, cinque Grammy Awards, decine di certificazioni multi-platino e una capacità unica di mescolare rap, R&B e pop, ridefinendo i confini del genere.

Nel 2018 con Scorpion Drake raggiunge l’apice commerciale, mentre nel 2021 con Certified Lover Boy ha polverizzato record di streaming. Nel 2022 ha sperimentato sonorità dance con Honestly, Nevermind, consolidando la sua immagine di artista capace di anticipare tendenze. Nel 2023 ha pubblicato For All the Dogs, ennesimo numero uno nella Billboard 200.

Una prima volta storica in Italia

Se il 2019 con l’Assassination Vacation Tour aveva segnato l’ultima sua apparizione europea, che aveva ancora una volta del tutto ignorato il nosatro paese, la tappa di Milano rappresenta un debutto assoluto. L’Italia, che ha sempre accolto con entusiasmo la sua musica, non aveva mai ospitato un suo concerto. L’evento quindi assume una valenza storica, capace di trasformarsi in un vero fenomeno mediatico oltre che musicale. Anche perché l’Italia si è dimostrata straordinariamente ricettiva per i grandi del rap internazionale, a cominciare da Travis Scott.

L’impatto culturale e le curiosità

Drake non è solo un rapper, ma un’icona pop capace di influenzare moda, linguaggi e tendenze social. Basti pensare all’onda virale generata dal balletto di Hotline Bling o al termine YOLO reso celebre da un suo brano. Con oltre 70 miliardi di stream su Spotify, è tra gli artisti più ascoltati di sempre.

Il jet privato Airdrake, personalizzato nei minimi dettagli, è ormai diventato parte integrante del suo mito. L’arrivo a Malpensa del Boeing 767 ha richiamato appassionati di musica e di aviazione, testimoniando come ogni suo spostamento sia un evento.

Drake, poker al Forum

Le quattro serate al Forum di Drake, 142 milioni di follower solo su Instagram, promettono di entrare nella memoria collettiva: Milano si prepara ad accogliere uno degli artisti di punta della scena mondiale con l’entusiasmo delle grandissime occasioni per quello che con non meno di 64mila biglietti venduti si annuncia già come uno degli eventi assoluti di questo 2025.

Drake, la scaletta prevista

Marvins Room

Teenage Fever

Passionfruit

Jungle

What Did I Miss?

Headlines

Know Yourself

Nonstop

SICKO MODE (cover di Travis Scott)

No Face

Circadian Rhythm

Laugh Now Cry Later

God’s Plan

In My Feelings

Nice for What

Drake and DJ Section

Controlla

Madiba Riddim

Signs

Hold On, We’re Going Home

One Dance

Drake and Partinextdoor section

CN TOWER

DIE TRYING

SOMEBODY LOVES ME

Come and See Me

Psycho Sicko Mode section

Girls Want Girls

Fancy

Love Me (cover di Lil Wayne)

Rich Baby Daddy

You Broke My Heart

Knife Talk

Rich Flex

IDGAF

Hotline Bling

NOKIA

BIS

Yebba’s Heartbreak