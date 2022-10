Nel giorno della pubblicazione del video tratto dal terzo singolo estratto dal suo ultimo album, Honestly, Nevermind, Drake ha annunciato un nuovo album a sorpresa, un progetto collaborativo insieme a 21 Savage, dal titolo Her Loss.

Il nuovo album del rapper canadese e del rapper londinese sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre.

Oggi, 24 ottobre, come scritto in apertura, è disponibile il video ufficiale di Jimmy Cooks, terzo singolo estratto da Honestly, Nevermind (dopo Sticky e Massive), brano che vede la partecipazione, appunto, di 21 Savage.

Jimmy Cooks, nel giorno della pubblicazione dell’album, è risultata la canzone più apprezzata dai fan, balzando subito al primo posto della Billboard Hot 100, nonostante non fosse stata pubblicata ufficialmente come singolo.

L’11 ottobre scorso, Jimmy Cooks è diventata ufficialmente il terzo estratto dell’ultimo album di Drake.

Dopo la pubblicazione, i due rapper si sono esibiti insieme, a sorpresa, nel concerto che 21 Savage ha tenuto ad Atlanta lo scorso 19 ottobre mentre il video di Jimmy Cooks è stato pubblicato qualche giorno dopo il trentesimo compleanno di 21 Savage.

L’annuncio ufficiale dell’album è contenuto proprio nel video di Jimmy Cooks. Al minuto 1:25 del video, infatti, appare una scritta inequivocabile (“Her Loss – album by Drake and 21 Savage – October 28, 2022”). La pubblicazione dell’album è stata successivamente confermata dalle label di Drake.

Con Her Loss, il rapper canadese pubblicherà ben tre album quasi nell’arco di un anno. Da settembre 2021 a ottobre 2022, infatti, Drake ha pubblicato gli album Certified Lover Boy, il precitato Honestly, Nevermind e, ovviamente, quest’album in coppia con 21 Savage che sarà il primo album collaborativo in carriera per Drake.

Per 21 Savage, invece, sarà il terzo album collaborativo dopo Without Warning, con Offset e Metro Boomin, e Savage Mode II, sempre con Metro Boomin.