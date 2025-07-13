Dove vivono Tony Effe e Giulia De Lellis: la casa nel cuore di Milano

Dove vivono attualmente Tony Effe e Giulia De Lellis, la loro casa da sogno a Milano.Stanno per coronare il loro sogno d’amore con la nascita della loro prima figlia il cantante Tony Effe e l’influencer, nonché frizzante conduttrice, Giulia De Lellis. Lui, romano doc, ha lasciato da tempo la Capitale per approdare a Milano per

Dove vivono attualmente Tony Effe e Giulia De Lellis, la loro casa da sogno a Milano.

Stanno per coronare il loro sogno d’amore con la nascita della loro prima figlia il cantante Tony Effe e l’influencer, nonché frizzante conduttrice, Giulia De Lellis. Lui, romano doc, ha lasciato da tempo la Capitale per approdare a Milano per motivi prettamente lavorativi. E sempre lì vive da moltissimi anni anche la sua bellissima dolce metà.

Inizialmente i due avevano mantenuto entrambe le case ma poi, con l’annuncio della gravidanza e, soprattutto poco dopo il Festival di Sanremo 2025 al quale lui ha partecipato in gara, la coppia ha deciso di incominciare a convivere. E per farlo ha optato un appartamento extra lusso, molto arioso, elegante e luminoso.

Si sa che è sito, per l’appunto, nel capoluogo lombardo ma non in centro. Tuttavia la zona non è stata resa nota per una mera questione di privacy alla quale lui in primis terrebbe molto. Ed è sempre per tale motivo che né lui ne la sua Giulia hanno mostrato, ad oggi, molti squarci del loro nuovo nido d’amore. E qui, ovviamente, è stata già arredata e predisposta la cameretta per la loro bimba in arrivo.

E’ stato, tuttavia, lo stesso Tony nell’annunciare, visibilmente emozionato, l’arrivo della loro bimba durante un post Social a mostrare in qualche maniera alcune parti di essa, lasciando letteralmente a bocca aperta i suoi numerosissimi followers.

Tony Effe e Giulia De Lellis, dove vive a Milano la bellissima coppia

Si può dire che lo stile prescelto sia molto raffinato e minimal ma non freddo o austero. Sì al moderno ma anche al più totale confort. La cucina è super accessoriata mentre il salone è ampio e adatto ad ospitare parenti e amici. Molto simpatico è risultato, in particolare, uno scatto in cui l’artista, letteralmente sommerso e circondato da pannolini, mostrava un bellissimo divano in camoscio color ghiaccio, con cuscini di Hermès. Ad esso sarebbero abbinate due grandi e comode poltrone.

Giulia, dal canto suo, durante le sue dirette o video Social non mostra molto. Di recente poi la coppia si sta godendo a pieni polmoni l’estate e anche quando entrambi sono impegnati dal punto di vista lavorativo i contenuti sono girati e realizzati in hotel o in location distanti dalla loro splendida dimora per la quale pare Tony non abbia badato a spese soprattutto se si parla di arredo.

Tuttavia di certo in essa non mancherà una bella e super capiente cabina armadio per contenere i numerosi vestiti, con tanto di accessori, della De Lellis che non manca mai di donare accattivanti consigli a livelli di outfit alle sue numerose estimatrici, oltre che tante dritte legate al vasto mondo del Beauty e della Skincare.