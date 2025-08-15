Dove vive Sfera Ebbasta? La villa blindata del trapper più famoso d’Italia

Cinisello Balsamo negli ultimi anni ha saputo farsi notare non solo per la sua posizione strategica, ma anche per l’atmosfera vivace che offre a chi ci vive. È un posto in cui la vita di città si mescola con spazi verdi e scorci di storia, capace di attirare chi cerca un ambiente stimolante senza allontanarsi troppo da Milano.

Camminando per le sue vie, si passa da palazzi storici che raccontano il passato a costruzioni moderne dal design ricercato. Alcune case catturano l’attenzione già al primo sguardo, con dettagli che parlano di gusto e personalità. Qui, tra tradizione e innovazione, il paesaggio urbano sembra sempre pronto a sorprendere.

Oltre all’architettura, Cinisello è famosa per la sua vita culturale. Mostre, concerti e festival animano il calendario, portando in città artisti e curiosi da ogni parte della zona. I parchi come il Parco Nord Milano o la Villa Ghirlanda Silva diventano luoghi di incontro e relax, perfetti per ricaricare le energie dopo una giornata intensa.

E quando si parla di abitare a Cinisello, la scelta è davvero ampia: ville eleganti circondate dal verde, appartamenti moderni con vista, attici luminosi. Questa varietà, unita a servizi efficienti e collegamenti rapidi, rende la città una destinazione ambita per chi vuole il meglio di due mondi: tranquillità e dinamismo.

Un legame che dura da sempre

Gionata Boschetti, meglio conosciuto come Sfera Ebbasta, ha un legame profondo con queste strade. Nato a Sesto San Giovanni e cresciuto a Cinisello Balsamo, qui ha visto nascere i suoi primi sogni e i primi successi. Come racconta Idealista, avrebbe scelto di acquistare una casa in una delle zone più esclusive della città, restando vicino alle proprie origini.

Non ha mai detto pubblicamente in quale quartiere si trovi la sua residenza, ma dai post condivisi sui social è facile intuire che il cuore della sua vita privata è rimasto qui. E qualche foto, inevitabilmente, ha svelato più di quanto forse volesse.

Dettagli che raccontano una storia

La sua casa non è solo un rifugio, ma un vero e proprio spazio creativo. Nel soggiorno, sviluppato su più livelli, compaiono opere di KAWS e Omar Hassan, insieme a una carta da parati pop con pantere colorate a scacchiera. Sul grande divano Hermés spiccano cuscini pregiati, mentre accanto troneggia una pantera rossa che sembra quasi fare la guardia agli strumenti musicali, tra cui una chitarra elettrica dorata appesa al muro.

Il parquet, le pareti bianche e i quadri che lo ritraggono – arricchiti da scritte e graffiti che celebrano i suoi brani – creano un ambiente unico, dove ogni angolo riflette il mix di lusso, creatività e carattere che da sempre lo contraddistingue.