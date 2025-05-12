Dove vive Orietta Berti, la dimora della cantante

Avete mai visto la villa da sogno di Orietta Berti a Montecchio? Natura e collezioni curiose, ve ne innamorerete a prima vista.

Nel cuore della campagna emiliana, non lontano da Reggio Emilia, sorge una dimora che racconta una storia fatta di musica, famiglia e passioni personali. Si tratta della bellissima villa di Orietta Berti, la “usignola di Cavriago”, una delle cantanti più apprezzate a livello nazionale.

Da decenni al fianco del marito Osvaldo Paterlini, Orietta ha scelto Montecchio Emilia come rifugio ideale, un luogo ameno dove vivono in tranquillità lontano dai riflettori ma circondata dalla bellezza e da tutto ciò che ama.

Un giardino incantato e interni eleganti

Immersa nel verde, la villa di Orietta Berti è avvolta da un rigoglioso giardino dove dominano alberi secolari, piante ornamentali e un prato curatissimo che offre il perfetto sfondo per momenti di relax e di gioco con i suoi numerosi animali domestici. La cantante ha infatti nove gatti e due cani. Non è raro vederla accanto alle sue amate orchidee, piante che cura con grande attenzione e che spesso mostra anche sui social, a testimonianza del suo forte legame con la natura.

Se l’esterno è una vera oasi verde, l’interno della casa è un vero e proprio scrigno di ricordi e oggetti d’arte. L’arredamento rispecchia perfettamente lo stile di Orietta: si unisce l’eleganza dell’antiquariato al calore della casa vissuta. Mobili in legno massiccio, tappezzerie damascate, quadri d’epoca e specchiere ornate definiscono un’atmosfera da villa d’altri tempi. Il soggiorno, in particolare, ha uno stile ispirato a Luigi XVI , con salotti raffinati e sculture che catturano l’attenzione.

Un’anima da collezionista

Dietro l’immagine pubblica di cantante solare e simpatica, Orietta coltiva una passione segreta e profonda per il collezionismo. La sua villa ospita una stanza interamente dedicata alle bambole, con esemplari di porcellana (spesso vestite con abiti ottocenteschi) e modelli più recenti. Il tutto esposto come un piccolo museo personale.

Altre collezioni degne di nota sono quelle di acquasantiere, crocefissi e la coloratissima serie di Puffi composta da centinaia di miniature, alcune delle quali rare e preziose. C’è anche una collezione di ventagli, che va da modelli classici a pezzi personalizzati, come quelli che ritraggono Orietta insieme a Fedez e Achille Lauro (con i quali ha firmato l’ex tormentone Mille).

La magia del Natale e la bellezza di Montecchio

Ogni Natale la villa si trasforma in un piccolo regno incantato. L’albero di Natale di Orietta è sempre sontuoso: alto, folto e decorato con palline dorate, stelle, angioletti e un puntale a forma di stella luminosa. Le decorazioni avvolgono la scalinata interna e l’atmosfera che si viene a creare è sempre molto intima e suggestiva.

Un fascino unico che si sposa perfettamente con la bellezza della stessa Montecchio, borgo ricco di storia. Situato tra Parma e Reggio Emilia, ha origini che risalgono addirittura all’VIII secolo. Da secoli è stato conteso da signorie e dinastie fino a diventare oggi un centro vitale della Val d’Enza, con un polo scolastico, un ospedale e una zona industriale fiorente.

Orietta ama questo territorio, che sente profondamente suo: è qui infatti che trova il giusto equilibrio tra la sua vita pubblica e quella privata.