Dove vive Laura Pausini: la dimora della cantante

Laura Pausini una carriera internazionale senza mai perdere il contatto con le sue radici italiane. Ecco dove vive oggi

Laura Pausini non ha bisogno di presentazioni. Da oltre trent’anni è una delle voci italiane più amate nel mondo, capace di cantare l’amore, la nostalgia, la forza e le fragilità con una sincerità che attraversa le generazioni.

Ha vinto premi prestigiosi, calcato i palchi più importanti e collaborato con artisti del calibro di Michael Bublé, Ricky Martin, Andrea Bocelli. Ma, nonostante la fama planetaria, Laura è sempre rimasta fedele a sé stessa.

Una splendida villa a Miami per Laura Pausini

Laura non ha mai ceduto all’eccesso, non si è mai costruita un personaggio, ha semplicemente portato avanti una carriera fatta di talento, lavoro e autenticità. E questo vale anche per la sua vita privata, che ha sempre cercato di tenere il più possibile lontana dai riflettori.

Oggi Laura vive con il compagno Paolo Carta e la figlia Paola a Miami, in una villa che rispecchia perfettamente il suo stile: elegante, accogliente, con una forte connessione con la natura. Non è una casa esagerata o fredda, come spesso accade per le dimore delle star, ma un rifugio vero, pensato per sentirsi bene. Immersa nel verde, lontana dalla frenesia delle metropoli, ma comunque vicina a tutto ciò che serve a una donna che continua a lavorare con ritmi intensi e a viaggiare in tutto il mondo.

La scelta di vivere a Miami non è casuale. È una città che le permette di essere al centro delle rotte internazionali, soprattutto verso l’America Latina, dove Laura è una vera e propria icona. Il pubblico di lingua spagnola la ama profondamente, e lei ha sempre ricambiato quell’amore con dischi in doppia lingua, interviste e tour sold out in ogni angolo del continente. Miami è quindi anche un ponte strategico per la sua carriera globale, ma senza rinunciare a quel clima familiare che ha sempre cercato di preservare.

In questa casa, che Laura ogni tanto mostra sui social senza mai esagerare, c’è spazio per tutto: la musica, naturalmente, ma anche la vita di tutti i giorni, fatta di cene in famiglia, giochi con la figlia, momenti di silenzio. È un luogo vissuto, non costruito per impressionare. E rispecchia bene il modo in cui lei si racconta: senza filtri, con la naturalezza di chi sa che il successo ha senso solo se ti permette di restare la persona che eri prima di diventare famosa.

La Romagna, però, non è mai troppo lontana. Laura torna spesso in Italia, a Solarolo, dove vivono i suoi genitori e dove tutto è cominciato. Non ha mai reciso il legame con le sue origini, anzi, lo porta sempre con sé. Lo si sente quando parla, lo si vede nei gesti, lo si percepisce anche nelle sue canzoni. E così, anche se la sua casa è dall’altra parte dell’oceano, Laura non ha mai smesso di essere “quella ragazza con la valigia”, che a Sanremo portò “La solitudine” e trovò un posto fisso nel cuore del pubblico.

Oggi vive una vita piena, in equilibrio tra palco e famiglia, viaggi e radici. E forse è proprio questo che la rende ancora così amata: la capacità di essere vicina a tutti, anche stando lontana. Di emozionare, senza mai strafare. Di vivere il successo, ma con i piedi ben piantati a terra. Anche se quella terra, ormai, è un po’ più vicina al sole della Florida.