Dove vive Gianni Morandi: la splendida casa di campagna immersa nel verde

80 anni compiuti lo scorso Dicembre, Gianni Morandi è tra gli artisti più amati dal pubblico. Cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni e questo lo rende una delle icone internazionali della musica italiana. Non ancora 18enne ha conquistato le vette delle classifiche e da quel momento la sua ascesa è stata continua. In diverse occasioni ha raccontato di aver vissuto anche dei momenti professionali non positivi, ma è riuscito a reagire adeguandosi anche ai cambiamenti della mondo della musica.

Musicista, cantante, ma anche conduttore Morandi oggi ha dimostrato di essere un personaggio eclettico e versatile: travolge con la sua musica, ma anche con la simpatia e l’ironia che lo contraddistinguono. Molto attivo sui social il cantante condivide diversi momenti del suo lavoro e della vita privata. Grazie all’aiuto della moglie Anna, che solitamente è l’autrice delle sue foto, Gianni Morandi si è spesso mostrato in diversi momenti della sua quotidianità.

Gli scatti rivelano tutte le passioni dell’artista: dal giardinaggio alla cucina, ma anche lo sport e la lettura. Foto che rivelano anche dettagli della sua bellissima casa di campagna, situata a pochi chilometri da Bologna. Il successo lo ha portato in giro per il mondo, ma l’Emilia Romagna resta la sua casa ed è qui che ha scelto di vivere. La villa dell’artista è molto grande e circondata dal verde: uno spazio davvero molto bello dove il cantante trascorre parte della sua giornata.

Il casale di campagna di Gianni Morandi: stile rustico e accogliente

Dal 2000 Gianni Morandi e Anna hanno scelto di vivere in questo splendido casale di campagna dallo stile rustico, ma accogliente. Il giallo delle pareti esterne si fonde con le nuance della natura circostante. Le finestre sono in legno e gli arredi esterni sono in ferro battuto, anche se non mancano le panchine sempre in legno.

La villa è situata all’interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa San Lazzaro di Savena, ed è circondata di alberi. Qui Gianni si dedica al giardinaggio e in particolare al suo orto a cui tiene particolarmente. Gli spazi esterni sono davvero bellissimi e permettono di rilassarsi in un ambiente decisamente accogliente.

Una villa dagli arredi semplici e nuances naturali

La villa di campagna del cantante bolognese è arredata in modo semplice e priva di fronzoli. Ci sono diverse aree: da quella giorno a quella notte dove prevalgono i colori chiari e le nuances naturali. In salotto è presente un bellissimo cammino e anche una libreria, mentre nella camera da letto è stata realizzata una bellissima nicchia luminosa alle spalle del letto.

Nella struttura c’è anche una stanza studio dove Gianni spesso si dedica al suo lavoro e alcuni spazi dove rilassarsi.

Tra le passioni di Morandi c’è sicuramente la cucina. Il cantante trascorre molto del suo tempo libero tra i fornelli dove prepara piatti tradizionali della sua regione, e testa nuove ricette.

La casa è dotata di una cucina molto grande con un’area dedicata proprio ai fornelli in acciaio e ai piani lavoro in marmo bianco. Ci sono anche diverse mensole e scaffali dove riporre tutti gli utensili necessari. Caratteristica comune a tutti gli ambienti della casa i soffitti alti e le finestre in legno.