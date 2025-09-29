Dove vive Gianluca Grignani: la casa da sogno del cantante

Gianluca Grignani, dove abita il cantante. La sua bellissima casa.Cantante e cantautore amatissimo Gianluca Grignani sta scalando attualmente le classifiche con una nuova versione de La Mia Storia tra le dita, uno dei suoi primi successi. In questo caso vede la collaborazione di Matteo Bocelli. L’artista in nome del suo ecletticismo ha anche dato vita

Gianluca Grignani, dove abita il cantante. La sua bellissima casa.

Cantante e cantautore amatissimo Gianluca Grignani sta scalando attualmente le classifiche con una nuova versione de La Mia Storia tra le dita, uno dei suoi primi successi. In questo caso vede la collaborazione di Matteo Bocelli. L’artista in nome del suo ecletticismo ha anche dato vita a Radio Grignani, annunciando la sua nascita con un post sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui, come del resto anche sulle altre piattaforme Social, Gianluca ama condividere scatti e video relativi alla sua vita lavorativa e mai privata. Non per nulla ha sempre cercato di tenere lontana quest’ultima dalla ribalta in nome della sua grande riservatezza. Ed è per tale motivo che non sta mostrando anche ora la sua dimora.

Quel che si sa è che si tratta di una casa da Mille e Una Notte. Tuttavia, è ora doveroso fare un piccolo passo indietro. Grignani ha quasi sempre vissuto a Milano, città che gli ha dato i natali. Da ragazzo è cresciuto in quartieri come il Precotto. Successivamente pare che si sia trasferito sulle colline milanesi. Ne ha parlato Immobiliare.it nel 2000.

Gianluca Grignani e la sua villa da fiaba

Tuttavia è nella residenza sita a San Colombaro a Landro, in provincia di Lodi, dove ha vissuto maggiormente insieme ai suoi quattro figli (Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona) e alla moglie, la fotografa Francesca Dall’Olio. Dopo la separazione pare, ma anche qui non c’è alcuna certezza al 100%, che abbia deciso di non viverci più.

Tornando a parlare della casa, si tratta di una vera e propria villa, dotata anche di uno studio ove il cantante amava suonare sia da solo che in compagnia della sua band. Ergo il suo nido era da vedersi come una sorta di casa e bottega per lui. L’abitazione era decisamente molto ampia e dunque l’ideale per una famiglia particolarmente numerosa come la sua.

Inoltre era letteralmente immersa nel verde. Parliamo infatti di interni di 623 metri quadrati e di ben 1500 metri quadrati di giardino. In ogni caso pare che, come ci comunica Lanotiziagiornale.it, che nel mese di Agosto 2020, esattamente due mesi dopo da quando si è separato dalla sua consorte, Gianluca abbia deciso di metterla in vendita. Trend-online.it sosterrebbe invece che che la proposta di vendita sia stata fatta solo nel 2022.

Un sogno ad occhi aperti immerso nel verde

Tra le altre informazioni relative a questa villa, c’è la presenza di una bella piscina in giardino mentre all’interno di tanti mobili in legno e di parquet per quanto concerne la pavimentazione. Lo stile proposto è dunque classico e particolarmente caldo. Ampie finestre consentirebbero di ammirare il paesaggio circostante, costellato anche di vigneti. Non mancherebbero nemmeno varie terrazze.

Fotografie al riguardo non ci sono dal momento che sono state rimosse dai Social, in particolare da Instagram dove Grignani è abbastanza attivo anche in questo periodo. Inoltre, ora come ora non è noto dove abiti sebbene si presuma che risieda ancora in Lombardia per motivi espressamente lavorativi.