Dove vive Gerry Scotti: la casa da sogno del conduttore de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti si sta godendo il successo de La Ruota della Fortuna, format che ha riportato in auge grazie alla proposta di Pier Silvio Berlusconi, che lo ha reso protagonista dell’access prime time. Il programma ha debuttato in piena estate e sin da subito ha registrato ascolti da record e oggi tiene testa a Affari Tuoi che la scorsa stagione ha dominato l’Auditel incontrastato. Un successo che Scotti auspicava, ed oggi è felice per l’affetto ricevuto dal pubblico.

Recentemente Scotti ha rivelato tutta la sua stima al giovane collega e ha ribadito che il testa a testa tra i due programmi è costante, il che conferma che il pubblico si divide ogni sera, manifestando il proprio sostegno ad entrambi: “Voglio rendere onore al mio avversario, che è giovanissimo e molto bravo. Quando porto fuori il cane, alla stessa ora in cui andiamo in onda, guardo nei piani terra: uno guarda me, l’altro guarda lui. E penso: ‘Vai, siamo uno a uno’. Questa è la televisione bella.” Le parole di Scotti rivelano una competizione leale e sincera tra le due emittenti.

Volto Mediaset consolidato, Scotti vive a Milano, città a cui è molto legato sin dall’infanzia. Il conduttore abita in un appartamento da sogno che si trova al centro del capoluogo lombardo. Vive insieme alla compagna l’architetto Gabriella Perino. I due sono molto legati e hanno un rapporto sereno e stabile. La casa di Scotti si trova tra Sant’Ambrogio e Carrobbio ed è situata in un edificio storico: è al settimo piano, ed è un ampio loft che la compagna del conduttore ha arredato tenendo conto della praticità, ma anche del designer.

Gerry Scotti, l’ampio loft milanese è un incanto

L’ampio loft milanese di Gerry Scotti è davvero un incanto. Nell’immobile emergono i colori chiari e alcune nuances nei complementi d’arredo. Il pavimento è in parquet color noce dove sono sovrapposti diversi tappeti pregiati, di colore coerenti con l’arredamento del resto della casa. Sia nella zona giorno che in quella notte sono presenti alcuni mobili d’antiquariato.

Diversi i complementi d’arredo e l’oggettistica. Sparsi per la casa ci sono i premi ricevuti dal conduttore durante la sua carriera, tante foto di famiglia e sopra mobili di valore. Presenti anche diversi quadri che rendono gli ambienti più accoglienti. Essendo un piano alto l’appartamento è molto luminoso, la luce naturale prevale durante il giorno.

“La Ruota della Fortuna: chissà quanto andremo avanti”, le parole di Scotti

Gerry Scotti è entusiasta del successo de La Ruota della Fortuna, inizialmente doveva condurre solo 40 puntate e ora non sa quanto andrà avanti. Il conduttore ha rivolto la sua gratitudine anche a Mike Buongiorno, è certo che l’ha sostenuto in questo progetto: “Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike, e invece Mike mi ha dato una mano da lassù e ora chissà quanto andremo avanti“.

Lo share premia il quiz game, per questo sono state programmate altre puntate. Scelta quella di Mediaset che ha posto in una situazione precaria Striscia la Notizia, che sarebbe dovuta tornare in onda da Novembre. Il noto tg satirico oggi potrebbe debuttare in prima serata, ma per ora le notizie sul futuro del programma sono altalenanti.