Dove vive Gabriele Corsi, la casa del conduttore tv

Oggi volto della scuderia Rai, Gabriele Corsi è tra i conduttori più apprezzati dal pubblico: ironico, entusiasta e sempre sorridente riesce ad contagiare con la sua gioia di vivere i telespettatori. La rete di stato ha puntato molto su di lui e nella prossima stagione tv sarà impegnato in diversi progetti. Originario di Roma, Corsi ha manifestato il suo interesse per il mondo dello spettacolo giovanissimo. Prima di affermarsi ha fatto una lunga gavetta ed è passato dal teatro alla radio fino alla tv.

Vanta anche alcune esperienze come attore che hanno arricchito la sua formazione artistica. Ha preso parte a Il Maresciallo Rocca, ma anche a 10 regole per fare innamorare di Cristiano Bortone e la serie tv Romanzo Siciliano. In seguito ha fondato il Trio Medusa insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi e insieme sono riusciti ad ottenere l’attenzione degli addetti ai lavori. Per diverse stagioni il trio è stato anche parte del cast de Le Iene. Dopo aver militato in tv in ruoli diversi Corsi ha intrapreso la strada della conduzione, dove esprime al meglio il suo talento.

Ma dove vive il volto tv? In merito alla sua vita privata non ci sono molte informazioni, ma secondo alcuni rumors Corsi dovrebbe abitare a Roma in una casa confortevole, che rispecchia la sua personalità composta. Non ci sono molte foto dell’immobile, tuttavia d’alcuni post condivisi dal conduttore è possibile sbirciare alcuni ambienti dell’appartamento. Nella zona living non ci sono molti mobili, e questo rende la stanza più spaziosa. In tutto la casa prevalgono i colori chiari con qualche nuances di colore data dai complementi d’arredo.

Gabriele Corsi mostra la sua casa: la camera da letto sobria e sofisticata

Gabriele Corsi è sposato con la giornalista di Repubblica Laura Pertici, da cui avuto i figli Margherita e Leonardo. Alcuni spazi della casa sono riservati ai ragazzi e alla moglie anche se Corsi ama soprattutto, quando ha del tempo libero, rilassarsi in salotto. La camera da letto è sobria e sofisticata, ha un bellissimo letto con spalliera trapuntata in una tonalità tortora molto scura, mentre le pareti sono crema.

Secondo alcuni scatti Corsi, che è anche un appassionato di Fitboxing, ha diversi attrezzi per allenarsi. Il conduttore è proprietario di alcune strutture presenti a Roma e a Milano ma non sempre può andare nelle varie location e per questo in un angolo della casa ha tutto quello che gli serve. Il conduttore è anche molto affezionato al suo gatto, che spesso fotografa e posta sui social.

Gabriele Corsi e la polemica Domenica in: perché ha rinunciato alla conduzione

Finito al centro della polemica a causa della rinuncia della conduzione di Domenica in, Gabriele Corsi ha spiegato che il passo indietro non è stato causato da problemi economici, ossia da un mancato accordo con la Rai, ma neanche da eventuali contrasti con Mara Venier. Il conduttore ha così risposto alla storia condivisa da Mara Venier che fa riferimento alla sua marcia indietro:

“Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla”, così ha parlato il conduttore in una nota stampa affidata a all’agenzia MN. Ha poi aggiunto: “La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni”.