Dove vive Francesca Fialdini: la casa da sogno della giornalista Rai

La casa da sogno della giornalista e conduttrice di casa Rai, al timone da diverse anni del format di successo Da noi…a ruota libera.

Giornalista, conduttrice tv e radio, Francesca Fialdini è un volto apprezzatissimo del mondo dello spettacolo. Professionale e carismatica, dal 2019 conduce il talk della domenica pomeridiana Da noi…a ruota libera. In questa stagione, la conduttrice è tornata al timone anche di Ragazze, per l’11esima stagione acclamata da pubblico e critica.

Stando ai nuovi palinsesti del 2025-2026, ritroveremo già da settembre Francesca Fialdini e il suo Da noi…a ruota libera nel pomeriggio domenicale post Domenica In di Venier. Ma oggi parliamo della vita privata della conduttrice, anche se in questi anni è trapelato davvero poco.

La bellissima casa di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è riservatissima: conosciamo davvero poco della sua vita privata. Non sappiamo se al momento sia impegnata sentimentalmente o meno, la sua ultima dichiarazione sull’argomento risale al 2019 quando, negli studi di Viene da me, da Caterina Balivo, ha spiegato: “Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”. Da allora la sua vita sentimentale è top secret. Ma dove vive oggi la conduttrice Rai? Secondo le indiscrezioni in una bellissima casa nel cuore di Roma.

Da alcuni scatti pubblicati dalla stessa giornalista e conduttrice sui social, possiamo ammirare una casa dai colori morbidi e chiari e la casa è molto illuminata grazie alla ampie finestre che costeggiano i lati della casa, rendendo ogni zona irradiata di luce.

Come detto, Francesco Fialdini è stata confermata anche per la prossima stagione in Rai, un annuncio per nulla scontato. Nei mesi scorsi si era parlato di malumori all’interno della rete ammiraglia di Viale Mazzini e poi di una possibile sostituzione di Fialdini con Nunzia De Girolamo. L’ex parlamentare, invece, approda con il suo Ciao Maschio nel pomeriggio del sabato di Rai Uno. Dunque, la coppia Venier – Faldini sfiderà anche l’anno prossimo il duo Maria De Filippi – Silvia Toffanin (ovvero Amici e Verissimo). Ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato con insistenza del possibile addio di Mara Venier a Domenica In, per approdare sul Nove negli studi di Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa. Ad ogni modo, la conduttrice ha annunciato che questa sarà la sua ultima conduzione in Rai ma cosa accadrà se dovesse lasciare prima del previsto? Proprio il nome della Fialdini è finito tra i papabili per la sostituzione. Tutto si deciderà nei prossimi giorni.