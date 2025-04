Dove vive Claudio Baglioni: la super villa a Roma da sogno

Claudio Baglioni cavalca l’onda del successo da tantissimi anni. Ha debuttato giovanissimo e in poco tempo è riuscito ad imporsi in un panorama musicale all’epoca non facile. Nonostante tutto le sue canzoni sono diventate degli evergreen e sono note a tutti. Artista eclettico e versatile nel corso della sua carriera ha sperimentato diversi modi di fare musica, i suoi live sono sempre sold out e vanta collaborazioni con colleghi come Gianni Morandi. I due sono stati protagonisti in passato di un tour che è entrato nella storia della musica italiana.

Perfezionista nel lavoro, Claudio Baglioni si è anche cimentato nel ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. Ha ideato e condotto diverse edizioni, conquistando dati share rilevanti. La passione per la musica lo ha reso un’artista molto amato con un vasto seguito di fans. Nonostante il successo lo abbia portato in giro per l’Italia e non solo, il cantante di Piccolo Grande Amore, ha scelto di vivere a Roma, la sua città di nascita. Da bambino viveva in uno dei quartieri periferici della città, Montesacro, che ha più volte citato in alcuni dei suoi testi.

Oggi vive sempre nella capitale, ma in una zona residenziale molto ambita dai romani. Il cantante ha scelto un’abitazione da sogno con vista panoramica sulla città. La casa è davvero bellissima, sobria e ricca di dettagli che rivelano lo stile sofisticato dell’artista, ma anche della sua storica compagna Rossella. Baglioni vive in bellissimo attico che si trova ai Parioli, l’appartamento è situato in un palazzo realizzato dal famoso architetto Pietro Lombardi.

Claudio Baglioni, stile e mood del suo attico ai Parioli

L’edificio dove si trova l’attico di Baglioni è storico, ma anche chic e glamour. In passato Totò, “il Principe della Risata“, ha abitato proprio nell’attico del cantante. Nell’appartamento prevalgono i colori neutri, tra cui il bianco e il grigio. Il salone è dotato di ampie vetrate che rendono la stanza luminosa e accogliente. Presente anche una bellissima libreria dove sono conservati diversi testi e alcuni vinili.

Baglioni non ha mai amato il gossip per questo si è sempre impegnato a tutelare la sua vita privata. Prima di unirsi a Rossella era legato a Paola Massari, madre di suo figlio Giovanni. Attivo sui social il cantante in diverse occasioni ha condiviso momenti di relax vissuti nella sua casa.

Lo scorso anno il cantante romano ha annunciato il ritiro dalle scene, una notizia che non è stata accolta con entusiasmo dai fans: “..la mia attività terminerà entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri”. Gli anglosassoni “lo chiamano anche giro della vittoria e io sento di dovere tanto alle persone che mi hanno accompagnato e mi piacerebbe godermi questo giro”.