Dove vive Alessandra Amoroso, chi è il suo nuovo compagno e quando è prevista la nascita del suo primo figlio

Per Alessandra Amoroso è un momento magico. Oltre ad essere tornata ufficialmente sulla scena musicale con il nuovo singolo “Cose stupide”, sta affrontando la sua prima gravidanza. La cantante salentina ha infatti annunciato di essere incinta e di essere in attesa della piccola Penelope, frutto del suo amore con il fidanzato Valerio Pastore con cui sta vivendo una storia importante da qualche anno.

Bellissima e in splendida forma, la Amoroso ha mostrato il dolce pancino nello studio di Amici dove la sua carriera è iniziata e dove ha ricevuto il dolce bacio di Maria De Filippi sul pancino. Gli occhi di tutti, dunque, oggi sono puntati su Alessandra Amoroso e in tanti si chiedono se la cantante viva in Puglia e, soprattutto, per quando è previsto il parto.

Dove vive Alessandra Amoroso: tutto sul nido d’amore con il fidanzato Valerio Pastore

Alessandra Amoroso è nata e cresciuta in Puglia, ma dopo la vittoria ad Amici, si è trasferita definitivamente a Roma, città che le ha permesso di dedicarsi stabilmente alla musica. Alessandra vive nella zona dei Castelli Romani, situata sui Colli Albani e lontano dal trambusto e dalla vita frenetica della Capitale. La casa della cantante salentina è una villetta circondata da un giardino arredata con uno stile elegante e minimal che rispecchia la personalità della padrona di casa.

Nella villetta, la Amoroso, attualmente, vive con il fidanzato Valerio Pastore, un tecnico del suono con cui fa coppia fissa da qualche tempo e con cui sta vivendo l’emozione più grande della sua vita. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…“, ha scritto la Amoroso sui social annunciando la dolce notizia.

La cantante ha così svelato anche il nome della bambina che si chiamerà Penelope, ma quando è prevista la nascita? La Amoroso trascorrerà l’estate con il pancione con cui festeggerà anche il suo 39ecimo compleanno che festeggerà il prossimo 12 agosto. Settembre, poi, sarà il mese della nascita della piccola Penelope: il giorno del parto non si sa ancora ma i fans della cantante salentina che la seguono da anni hanno fatto già partire il countdown non vedendo l’ora di conoscere la piccola.