Dove vive Adriano Celentano, la sua casa da sogno immersa nel verde

Chiamato per anni “Il Molleggiato“, Celentano rappresenta ancora oggi quella parte fondamentale di Italia che crede nel potere della musica. Lo fa spontaneamente proprio perché lui, nella musica, ci ha sempre vissuto. Diventato famoso decenni fa, quando il mondo discografico era completamente diverso, negli anni l’artista si è tramutato ma non ha perso mai quella personalità che lo ha contraddistinto sin dall’inizio. Spesso ospite di programmi televisivi, è diventato un volto amatissimo del piccolo schermo e, anche se sono trascorsi anni dal suo primo esordio, sono in migliaia i fan che continuano a seguirlo.

Tra le sue priorità non c’è però stata solo la musica, ma anche la famiglia che ha costruito. Adriano Celentano è infatti felicemente sposato con Claudia Mori, che ha più volte definito “la donna della mia vita“, e da lei ha avuto i tre figli Rosita, Rosalinda e Giacomo. Lui e la sua compagna di vita abitano oggi in una casa bellissima, che è un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Com’è fatta la casa di Adriano Celentano

Quando si parla della dimora del Molleggiato, si parla di uno dei luoghi più di interesse del mondo musicale. La sua è infatti una villa bellissima che si contraddistingue per il suo fascino, ma anche per tutti quei particolari che evocano la sua carriera e il passato artistico che ha avuto. Il cantante abita in una tenuta fatta di tutti i comfort possibili: al suo interno ci sono infatti la piscina, il campo da tennis ma anche diversi punti relax. C’è tra l’altro una vista mozzafiato sulle colline, con giardini perfettamente curati e viali alberati. Proprio lì lui riesce d’altronde sempre a trovare il giusto relax dopo il caos lavorativo di ogni giorno.

Per gli interni di villa Celentano, non ci sono però molte informazioni, dato che lui stesso non ha mai voluto mostrare tanti dettagli su come sia fatta la sua abitazione. Si sa però che Adriano e Claudia Mori avrebbero optato per delle tonalità chiare e neutre, e anche per uno stile rustico che ha caratterizzato sin da subito il loro modo di essere. Nella loro villa c’è quindi un’atmosfera accogliente e raffinata, ma anche 12.000 ettari di bellezza e di puro relax. Di certo non manca lo spazio per trascorrere dei momenti unici in compagnia di amici e famigliari, attorniati da uno dei luoghi più belli d’Italia.

Dove si trova la villa di Adriano Celentano

Il cantante ha scelto di abitare in una località bellissima, che è Campesone di Galbiate. Si tratta di una cittadina lombarda attorniata dalla natura, e che si trova in una posizione strategica, dato che sovrasta i laghi limitrofi di Annone e Garlate ed è circondata anche dai monti e dai colli della Lombardia. C’è da dire inoltre che, molte delle sue vacanze, vengono trascorse nella bellissima Bordighera, una località ligure in cui l’artista si reca spesso durante l’anno per dei weekend all’insegna della spensieratezza.