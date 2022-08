Donatella Rettore è positiva al Covid-19. La stessa cantante ha condiviso la notizia con un breve post su Instagram, allegato ad uno scatto che la vede esibirsi, dal vivo. La cantante ha rivelato anche di avere sintomi e di non stare bene:

NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : ” SONO POSITIVA E CON SINTOMI ” . STO MALE E NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE . SPERO DI FARCELA …VI ABBRACCIO #RETTORE

Un messaggio via Instagram che ha allarmato i fan, pronti a sostenerla e rassicurarla (“Forza Rettore, il kobra si papperà il covid… e tornerai spendida splendente” e anche “Un abbraccio forte Donatella, sono sicuro che andrà tutto bene. Ne hai superate tante, forza e coraggio!”).

Donatella Rettore arriva da un periodo molto fortunato, a livello musicale. La cantante è tornata in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica”, cantato insieme a Ditonellapiaga. Il pezzo ha ottenuto un ottimo riscontro anche di vendite ed è stato certificato disco di platino. Nella classifica finale si è posizionato al 16esimo posto. Recentemente è tornata in coppia con Tancredi, ex volto di Amici 20, con il quale ha inciso il brano “Faccio da me”, ulteriori simbolo di emancipazioni, libertà e invito a seguire i propri desideri e bisogni.

Questa sera, potremo assistere all’esibizione di Rettore proprio insieme a Tancredi, nella puntata finale di Battiti Live 2022 -registrata nel luglio scorso- a Trani. La coppia musicale riproporrà questa canzone nell’appuntamento finale della kermesse musicale condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme a loro, ci sarà anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi, luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1. Appuntamento a partire dalle 21.20 su Italia 1.