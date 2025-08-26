Doja Cat annuncia ‘Vie’: nuovo album con Jack Antonoff e il singolo ‘Jealous Type’

La rapper e cantante statunitense Doja Cat ha ufficializzato l’uscita del suo quinto album in studio, intitolato Vie, atteso per il prossimo 26 settembre.

Il progetto segna una nuova svolta artistica per l’artista, che ha scelto di collaborare con Jack Antonoff, noto produttore e leader dei Bleachers, già al fianco di artisti come Taylor Swift, Lana Del Rey e St. Vincent.

Il disco sarà più vicino al pop rispetto al precedente Scarlet del 2023, pur mantenendo l’impronta personale che ha reso Doja una delle protagoniste più discusse e seguite della scena musicale contemporanea.

Doja Cat, il singolo Jealous Type conquista le classifiche

Ad anticipare l’album è arrivato il singolo Jealous Type, un brano dal forte sapore anni Ottanta che unisce linee vocali taglienti a una produzione piuttosto aggressiva. Pubblicato vbenerdì scorso, il pezzo ha già debuttato al numero 13 della Official Singles Chart britannica, proiettandosi come uno dei più alti nuovi ingressi della settimana. Se la tendenza verrà confermata, Jealous Type sarà il 19esimo brano di Doja Cat a entrare nella Top 40 del Regno Unito.

Un ottimo viatico che conferma la capacità della cantante di intercettare le sonorità del momento senza perdere la propria cifra stilistica, in bilico tra rap, pop e ironia.

Jack Antonoff e la chimica creativa

In una lunga intervista rilasciata a Zane Lowe su Apple Music, Doja Cat ha raccontato di aver trovato in Jack Antonoff un alleato prezioso: “È stato un incontro nuovo, ma con lui è nato tutto in modo molto naturale e semplice, come se avessimo lavorato insieme per lungo tempo. Ho potuto esplorare lati della mia voce meno convenzionali, anche gridando in alcuni passaggi. È stato liberatorio e molto divertente”.

Il contributo del produttore ha permesso a Doja Cat di sperimentare, creando un disco che promette di mescolare leggerezza pop e momenti di maggiore intensità emotiva.

I temi di Vie: amore, ingenuità e love bombing

Doja Cat ha spiegato che gran parte dell’album nasce dalle sue esperienze personali e dalle riflessioni sulla sua vita sentimentale. Uno dei temi centrali è quello del love bombing, ovvero l’eccesso di attenzione e di complimenti che spesso caratterizza le fasi iniziali di una relazione. “A volte chi lo fa non se ne rende conto, ma è un comportamento che può travolgere. Ho pensato che fosse interessante raccontarlo”, ha detto l’artista.

Accanto a questo tema, emergono canzoni che esplorano la vulnerabilità, l’ingenuità e il desiderio di abbandonarsi all’amore pur conoscendone i rischi.

Doja Cat, dal successo di Scarlet a una nuova sfida

Il nuovo album arriva due anni dopo Scarlet, accolto con recensioni miste e no completamente convinte ma capace di consolidare l’immagine di Doja Cat come figura imprevedibile e provocatoria. Nel frattempo, l’artista ha pubblicato il brano Just Us con Jack Harlow, accompagnato da un video che ha visto la partecipazione di star come Matt Damon e John Mayer.

Non sono mancati i riconoscimenti: nel marzo 2025 la cantante ha presenziato agli Oscar in un medley dedicato a James Bond, interpretando Diamonds Are Forever. Un momento che ha confermato il suo status da performer capace di passare dall’irriverenza delle sue hit alle atmosfere solenni del grande cinema.

Doja Cat, attesa per un disco che punta al cuore del pop

Vie rappresenta dunque una sfida cruciale per Doja Cat: riaffermare la propria centralità nella scena globale, aprendo a un pubblico ancora più ampio grazie a sonorità pop che dialogano con la tradizione ma restano ancorate al presente. Con l’uscita fissata al 26 settembre e un tour mondiale in preparazione, le prossime settimane diranno se l’artista riuscirà a trasformare questa nuova era in un altro capitolo di successo.