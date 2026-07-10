Metal Estremo in Festival: Kreator, Carcass e il mini-festival dell’Alcatraz di Milano

Kreator, Carcass, Exodus e Nails all’Alcatraz di Milano: quella notte del 7 aprile che il metal italiano non dimenticherà

Quattro band. Una sola serata. Un’unica location. Quando si parla del concerto che ha visto Kreator, Carcass, Exodus e Nails calcare il palco dell’Alcatraz di Milano il 7 aprile 2026, le parole “evento dell’anno” non sembrano affatto esagerate. L’appuntamento con il kreator carcass alcatraz milano era segnato in rosso nelle agende di migliaia di appassionati di metal estremo già da mesi, e la serata ha rispettato — anzi, superato — ogni aspettativa. Un lineup di questo calibro, tutto concentrato in poche ore nel cuore di Milano, ha dimostrato ancora una volta che la scena heavy italiana sa richiamare i nomi più pesanti del panorama internazionale.

Il contesto: il “Krushers Of The World” Tour arriva in Italia

Tutto nasce dall’uscita di Krushers Of The World, il nuovo album dei Kreator pubblicato il 16 gennaio 2026. Un disco che ha subito rimescolato le carte nella scena thrash metal mondiale, spingendo la band tedesca a organizzare un tour globale che porta esattamente il nome dell’album: il Krushers Of The World Tour. L’Italia ha avuto la sua unica data proprio a Milano, all’Alcatraz, con un cast di supporting act che ha trasformato il concerto in qualcosa di molto più grande di un semplice show.

Accanto ai Kreator, tre nomi che da soli avrebbero riempito qualsiasi venue: i britannici Carcass, pionieri del death metal melodico; gli Exodus, colonna portante del thrash metal della Bay Area californiana; e i Nails, brutali e diretti come pochi altri nel panorama hardcore/metal contemporaneo. Quattro mondi sonori distinti, ma perfettamente coerenti in una scaletta che ha coperto quasi sei ore di musica.

La scaletta della serata: un orologio svizzero del metal

L’organizzazione della serata è stata millimetrica. Le porte dell’Alcatraz si sono aperte alle 17:30, lasciando al pubblico il tempo di sistemarsi prima che i Nails aprissero le danze alle 18:20 con la loro consueta ferocia. Alle 19:10 è stato il turno degli Exodus, che hanno portato sul palco tutta la potenza del thrash californiano. Poi, alle 20:15, i Carcass hanno alzato ulteriormente l’asticella con un set che ha ripercorso le tappe fondamentali della loro carriera. Infine, alle 21:30, i Kreator hanno preso possesso del palco per chiudere una serata memorabile.

17:30 – Apertura porte

– Apertura porte 18:20 – Nails

– Nails 19:10 – Exodus

– Exodus 20:15 – Carcass

– Carcass 21:30 – Kreator (headliner)

Una macchina perfettamente oliata, senza tempi morti, senza spazi vuoti. Chi era lì ha vissuto quasi sei ore di musica estrema senza soluzione di continuità — un’esperienza che pochi concerti riescono a garantire.

Kreator e Carcass all’Alcatraz di Milano: perché questo evento ha fatto parlare tutti

Il fatto che un concerto con Kreator e Carcass all’Alcatraz di Milano abbia generato così tanto clamore non sorprende chi segue la scena. Kreator e Carcass sono due delle band più influenti nella storia del metal estremo, attive da oltre quarant’anni ciascuna, con discografie che hanno plasmato generazioni di musicisti. Vederle condividere lo stesso palco — con l’aggiunta di Exodus e Nails — è un evento che non capita spesso, e quando capita, l’Alcatraz è uno dei pochi club italiani capaci di reggere il peso di una simile aspettativa.

I live report pubblicati dopo la serata, tra cui quelli di Loud and Proud e di Metal Hammer Italia, hanno confermato quello che il pubblico presente aveva già percepito: una serata fuori dal comune, con performance di altissimo livello da parte di tutte e quattro le band.

Le band: quattro stili, un’unica intensità

Immagine generata con AI

Nails: l’apertura che non ti aspetti

Aprire un concerto di questo livello non è mai un compito facile, ma i Nails lo hanno fatto a modo loro: senza compromessi, senza introduzioni, con la brutalità diretta che li contraddistingue. Il loro hardcore/metal non lascia spazio alla riflessione — ti prende e ti trascina, punto.

Exodus: il thrash della Bay Area è ancora vivo

Gli Exodus hanno dimostrato, una volta di più, che il thrash metal californiano non invecchia. La loro energia sul palco, la precisione tecnica e la capacità di tenere il pubblico incollato al palco per tutto il set sono la prova che certe band non conoscono declino.

Carcass: lezione di death metal melodico

I Carcass hanno portato all’Alcatraz tutto il peso della loro eredità musicale. Band che ha letteralmente inventato un genere — il melodic death metal — e che ancora oggi suona con una freschezza sorprendente. Il loro set ha rappresentato uno dei momenti più attesi della serata.

Kreator: headliner assoluti del Krushers Of The World Tour

E poi, alle 21:30, i Kreator. Con Krushers Of The World fresco di pubblicazione, Mille Petrozza e soci hanno avuto materiale nuovo da proporre insieme ai classici che il pubblico attendeva. Una chiusura degna di un tour che porta il nome di un album ambizioso e che ha già lasciato il segno nella discografia della band tedesca.

Milano e il metal estremo: un rapporto consolidato

Che Milano sia una delle piazze europee più importanti per il metal estremo lo si capisce proprio da serate come questa. L’Alcatraz, con la sua capienza e la sua acustica, si conferma il palco ideale per eventi di questo tipo: abbastanza grande da accogliere un pubblico numeroso, abbastanza intimo da mantenere quella fisicità che il metal richiede. Non è un caso che il kreator carcass alcatraz milano del 7 aprile sia già entrato nell’immaginario collettivo della scena italiana come uno degli appuntamenti imperdibili del 2026.

Per chi vuole seguire da vicino i prossimi movimenti di Kreator e delle altre band protagoniste della serata, il sito di riferimento Spazio Rock resta uno degli strumenti più aggiornati per il metal in Italia.

Il 7 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano ha dimostrato che quando il metal estremo si organizza con questa cura — lineup impeccabile, scaletta precisa, location adeguata — il risultato è qualcosa che va ben oltre il semplice concerto. È un’esperienza che chi era presente porterà con sé a lungo, e che chi non c’era può solo sperare di recuperare alla prossima occasione. Con un tour come il Krushers Of The World ancora in corso, quella prossima occasione potrebbe non essere così lontana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.