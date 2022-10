I Disco Club Paradiso sono una band inclusa nel roster di Dargen D’Amico per X Factor 2022. Di origine indie/pop emiliana, i ragazzi nati tra il 1999 e il 2002, sono composti dal cantante Leonardo Bergonzini, principalmente autore della musica e dei testi (in arte Leo Bi), dal batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo), Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax), sassofonista della band ma polistrumentista iscritto al conservatorio di Rovigo e dal chitarrista Simone Murineddu (Murri).

Come riportato anche dalla scheda ufficiale del programma, il gruppo è nato tra i banchi di scuola a partire dalla collaborazione tra Jacky Sax e Leo Bi, compagni di classe al liceo. Dopo le loro prime esibizioni live nei bar di paese, si unisce il chitarrista Murri, che dopo una prova nel garage di Leo Bi si ritrova a suonare con loro in un locale il giorno dopo. Da quel momento, il trio, per i successivi due anni, non smetterà mai di creare musica insieme ed esibirsi in pubblico. La formazione continua fino ad arrivare a quella che rappresenta i Disco Club Paradiso, oggi. All’inizio del 2021 si completa: con l’esigenza di incidere i propri brani, Jacky Sax, Leo Bi e Murri si recano nello studio del producer Olmo.Il trio espande la propria formazione e Olmo diventa produttore e batterista. Da quel giorno, la band si chiude in studio ed inizia a registrare e sperimentare, sotto il nuovo nome “Disco Club Paradiso”.

Sono stati scelti per i live show di X Factor 2022 da Dargen D’Amico. Hanno conquistato i giudici e il pubblico con l’inedito “DCP”. Il talento dei Disco Club Paradiso e la loro energia travolgente li hanno portati ai Bootcamp di Dargen D’Amico, dove con una cover di “Svalutation” di Adriano Celentano hanno ottenuto un biglietto diretto per i Live Show, acclamati dal pubblico in studio.

Qui il loro account Instagram ufficiale.