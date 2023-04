Diodato si esibirà in concerto stasera, 27 aprile 2023, a Bologna, al Teatro Estragon, con una nuova data del suo tour, “Così speciale”. In scaletta i successi più noti del cantautore (da “Fai rumore” a “Che vita meravigliosa”) fino ad arrivare ai pezzi più recenti presenti nel suo ultimo disco di inediti, l’omonimo “Così speciale”. A seguire potete leggere la scaletta del concerto e trovare le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Diodato, concerto a Bologna, scaletta, 27 aprile 2023

Il concerto di Diodato a Bologna inizierà alle 21.

Così speciale

Ci vorrebbe un miracolo

Occhiali da sole

Buco nero

Fino a farci scomparire

Ubriaco

I miei demoni

Fiori immaginari

Se mi vuoi

Mi fai morire

Ormai non c’eri che tu

Un po’ più facile

Essere semplice

Cosa siamo diventati

Fai rumore

Un’altra estate

Ma che vuoi

Cha casino

Ci dobbiamo incontrare

Adesso

Vieni a ridere di me

Babilonia

Mi si scioglie la bocca

Lasciati andare

Ciao, ci vediamo

Cretino che sei

Che vita meravigliosa

Diodato, concerto a Bologna, biglietti, 27 aprile 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Diodato al Teatro Estragon a Bologna. Il prezzo è di 28,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Dopo il tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato proseguirà il suo viaggio musicale nell’estate 2023 con le prime date di “Così speciale tour”, prodotte da OTR LIVE che vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia.

Queste le date in continuo aggiornamento che vedranno il cantautore esibirsi in iconiche venue durante l’estate 2023 con “Così speciale tour”: il 16 giugno a Taranto in occasione del Medimex, il 18 giugno a Perugia al festival Moon in June, il 3 luglio a Carpi (MO) in Piazza Martiri, il 22 luglio a Bard (AO) ad Aosta Classica presso il Forte di Bard, il 26 luglio a Napoli all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest, il 27 luglio a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 28 luglio a Lucca prima della performance di Robbie Williams in occasione del Lucca Summer Festival, il 30 luglio ad Alba (CN) presso il Parco Tanaro per Collisioni Festival, il 6 agosto a Udine al Castello, il 26 agosto a Catania presso Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest e infine il 27 agosto a Palermo al Green Pop Palermo Fest che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa