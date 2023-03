Dimmi che è il nuovo brano che vede la collaborazione del producer AVA con Bresh e Neima Ezza. Bresh arriva dal successo di Guasto d’amore che ha conquistato la vetta della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. Neima Ezza, invece, è un rapper che recentemente era impegnato con il Giù tour che lo ha visto esibirsi ai Magazzini Generali a Milano. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

AVA feat. Bresh e Neima Ezza, Dimmi che, Ascolta la canzone, leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Dimmi che. Cliccando qui, invece, il visual video.

Nel brano Dimmi che, Bresh e Neima Ezza cantano una storia d’amore nella quale, nel ritornello, si interrogano sui sentimenti che lei prova nel momento in cui sono distanti e non sono insieme (“Dimmi se, se la notte pensi a me, Sotto pioggia e nuvole, Eravamo noi due, noi due”). Il legame tra loro due è la realtà più solida e concreto, in un futuro che non conosciamo (“Odio stare in quartiere, Perché so che non va bene Finirò in cimitero o in catene”).

AVA feat. Bresh e Neima Ezza, Dimmi che, Testo canzone

Baby, dimmi cosa c’è

Se la notte pensi a me

Okay, Ava, yah

Mi chiede scusa e non impara

Quattro tiri piano pareggiano la mia para

Non lo sento, quindi ti prego sala

Forse è meglio stare link

Mi cerca, quindi mi chiama, io no

Dammi quel che hai, non ho quello che cercavi

Ma posso cambiare solo un po’

Ed ho fretta di parlarti ma mi porto dietro gli altri

Quindi aggiungi un altro tavolo

Lei mi tira e mi vuole di là

Ma tra un’ora suono ad Amsterdam

Quanto ho? Tolgo stress, blocco il cell

Non lo so, sono fuori chat

Mi piace stare tra le nuvole

Quando l’aereo stacca internet

Sto in thai, Dubai, don’t lie (Don’t lie)

Dimmi che non è mai stato così semplice

Avere un cuore da difendere

La storia giusta non esisterà, ma resisterà

Guarderò il mio film

Dove alla prima porterò il mio team

E le parole saran musica per te

Dimmi che, baby dimmi cosa c’è

Non mi fare storie

Non ne voglio sapere, io e te

Dimmi se, se la notte pensi a me

Sotto pioggia e nuvole

Eravamo noi due, noi due

Vorrei dirti tanto ma so che non servirebbe

Chiedi cosa faccio qua, mi sono perso, baby

Odio stare in quartiere

Perché so che non va bene

Finirò in cimitero o in catene

Non dirmi parole, parole

Come Mina e quella sua canzone

Parlami per ore, per ore

Io sarò il tuo amico, il tuo unico amore, babe

Dimmi quel che vuoi, so che pensi solo a noi

Posti foto nelle storie

Mi resta poco tempo, devo andarmene già adesso

Ma tu so che ci sarai

Perché trovi il momento perfetto e poi

Ma dimmi come fai?

A fare luce nelle tenebre

A fare stare bene solo me

Dimmi che, baby dimmi cosa c’è

Non mi fare storie

Non le voglio sapere, io e te

Dimmi se, se la notte pensi a me

Sotto pioggia e nuvole

Eravamo noi due, noi due

Okay, Ava