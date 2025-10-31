Le dieci canzoni perfette per Halloween: e dieci alternative per una notte da brividi

Da Thriller a Disturbia, passando per classici rock e hit dark-pop: venti brani rigorosamente in inglese per costruire la colonna sonora perfetta della notte di Halloween, tra paura, ritmo e divertimento.

Halloween non è solo zucche, costumi e dolcetti: è una notte in cui la musica diventa parte integrante della scenografia, capace di evocare paure, risate ma anche adrenalina. Si calcola che questa sera a festeggiare la notte di spettri e streghe saranno almeno 700 milioni di giovani tra serate da ballo a tema e in maschera.

Anche in Italia dove la festa irlandese che è diventata una delle serate di festa più popolari in America ha attecchito anche dal punto di vista commerciale.

Soundsblog vi propone una colonna sonora perfetta per ballare tra fantasmi, luci stroboscopiche e risate isteriche, quando la realtà si mischia al gioco del terrore. Ecco allora una selezione curata di venti canzoni – dieci imperdibili e dieci alternative – per accompagnare la notte più spaventosa dell’anno, qualunque sia la destinazione: in pista, in casa o semplicemente a lume di candela.

Le dieci canzoni ideali per Halloween

1. Thriller – Michael Jackson

Il brano simbolo di ogni Halloween. Pubblicato nel 1982, Thriller è un capolavoro di fusione tra pop, funk e horror cinematografico. Il celebre video diretto da John Landis su un remix extralarge della canzone con Michael Jackson circondato da zombie danzanti e la voce narrante di Vincent Price, ha definito l’immaginario di un’intera generazione. È impossibile immaginare una festa di Halloween senza questo inno che unisce paura e spettacolo.

2. Somebody’s Watching Me – Rockwell

One Hit Wonder che – pochi lo sanno – impose all’attenzione il cugino di Michael Jackson. Che secondo le note di allora – era il 1984 – avrebbe scritto questa canzone proprio per animare la festa di Halloween della sorellina. In poche ore è nato un pezzo che fu anche un enorme successo: magari per il testo, il groove vagamente inquietante, o più probabilmente per i cori di Michael e Jermaine Jackson. Il brano, come suggerisce il titolo, trasmette la sensazione di essere osservati da qualcuno di nascosto: perfetta per una festa dove gli sguardi e le maschere si incrociano nel buio.

3. Ghostbusters – Ray Parker Jr.

Simpatica, energica e totalmente a tema, Ghostbusters è la colonna sonora della caccia agli spettri più famosa del cinema. Il suo ritmo contagioso e il ritornello “Who you gonna call?” trasformano la paura in divertimento puro, perfetta per il momento più giocoso della serata o per coinvolgere tutti in coro. Peccato che la canzone si rivelò anche un caso clamoroso: i giudici decisero che era un plagio plateale di I Want a New Drug di Huey Lewis and the News. E i consistenti guadagni del povero Ray Parker Junior finirono in fumo.

4. Spooky, Scary Skeletons – Andrew Gold

Un piccolo classico riscoperto soprattutto grazie ai social che l’hanno resa piuttosto popolare anche qui da noi. Nata come canzone per bambini, è diventata virale grazie al suo tono ironico e alle immagini di scheletri danzanti. Ideale per una parentesi leggera nella playlist, unisce umorismo e spirito festaiolo mantenendo un’atmosfera “da brivido” ma leggera e giocosa.

5. Dragula – Rob Zombie

Rob Zombie è il signore del rock horror, e Dragula è la sua creatura più potente: riff martellanti, cori industrial e riferimenti diretti ai mostri del cinema anni ’60. Il titolo riprende la “Drag-U-La”, un’auto costruita per la serie The Munsters. Perfetta per far salire l’adrenalina in pista. Rob Zombie, appassionatissimo di tutto quello che è glam ma anche di film splatter e B-Movie horror ha trasferito in questo brano alcune delle sue armi più affilate.

6. You Make Me Feel Like It’s Halloween – Muse

Un brano recente che sembra nato apposta per questa notte. I Muse di Matthew Bellamy mescolano sintetizzatori vintage e chitarre sinistre in un omaggio chiaramente riferito ai film di John Carpenter. Il testo in realtà parla di relazioni tossiche e paura, a completare un quadro sonoro da film horror moderno che è più che altro suscitato da una emotività che si fa claustrofobica ed esasperata.

7. Halloween – Dead Kennedys

La voce graffiante di Jello Biafra e l’ironia corrosiva del punk californiano dei Dead Kennedys, band estremamente politicizzata e censurata negli Stati Uniti, sono l’altro aspetto della festa, adatta a centri sociali e feste alternative. La canzone in realtà è una critica molto dura alla società americana che denuncia l’ipocrisia di una società che maschera la trasgressione da festa popolare. Una scarica di energia per chi preferisce il lato ribelle e anarchico di Halloween.

8. Spooky – Classics IV

Un salto negli anni ’60 per un brano elegante e sensuale. “Spooky little girl like you” canta il testo, mescolando jazz e pop in un’atmosfera da cocktail club infestato ma stiloso. Perfetta per il momento in cui la festa si fa più rilassata, magari a fine scaletta…

9. The Killing Moon – Echo & the Bunnymen

Oscura, romantica, ipnotica: una delle canzoni più evocative degli anni ’80, resa immortale anche dalla colonna sonora di Donnie Darko. I suoi arpeggi e la voce profonda di Ian McCulloch creano un’atmosfera sospesa, ideale per un momento più intimo o cinematografico della notte. Dietro il successo della canzone una band manifesto del miglior dark britannico anni ’80.

10. Highway to Hell – AC/DC

Chiudere la playlist con questo classico hard rock è quasi un rito. Il riff di Angus Young e la voce di Bon Scott evocano il lato più ironico e dissacrante dell’inferno. È la canzone perfetta per il gran finale: energia pura e zero paura con un pubblico che inevitabilmente parteciperà al coro, pugno chiuso e voce sguaiata.

Dieci alternative per variare la tua colonna sonora

1. Disturbia – Rihanna

Un pop elettronico venato di oscurità e follia, in cui Rihanna canta di incubi e paranoia. Il ritmo serrato e la produzione pulsante la rendono una scelta ideale per aprire la serata in chiave moderna e sensuale.

2. Bad Guy – Billie Eilish

Minimalista, ironica e inquietante: la voce sussurrata di Billie Eilish trasforma la figura del “cattivo” in una maschera grottesca. È una perfetta rappresentazione dell’estetica dark-pop contemporanea.

3. Heads Will Roll – Yeah Yeah Yeahs

Energica, glitterata e un po’ splatter. Karen, voce di questa band nata negli anni ’80 dalle radici del punk, canta “Off with your head” con un’energia travolgente: un brano che trasforma l’orrore in un ballo liberatorio. Immancabile in qualunque Halloween party. Il titolo si riferisce alla Regina di cuori di Alice: che voleva le teste dei suoni nemici rotolare a terra.

4. Sympathy for the Devil – The Rolling Stones

Il diavolo racconta la storia dell’umanità in chiave rock. Con un ritmo tribale e il carisma di Mick Jagger, il brano regala un tocco sofisticato e diabolico alla playlist.

5. Time Warp – The Rocky Horror Picture Show Cast

L’inno cult dei party in maschera: Time Warp è puro teatro. Tra risate, follia e ritmo irresistibile, è il momento in cui la festa esplode.

6. Monster – Lady Gaga

Pop elettronico e horror glamour si fondono in un brano che racconta amori tossici e mostri interiori. Perfetta per chi vuole aggiungere stile e un pizzico di dark sensuality alla notte.

7. The Dead Dance – Lady Gaga

Uno dei pezzi più attuali ma dal fascino cinematografico, con ritmo pulsante e un’estetica gotica che si ritaglia perfettamente sulla cifra artistica della serie Mercoledì, di cui è colonna sonora. Gaga interpreta la danza dei morti come una celebrazione macabra ma partecipativa e corale.

8. Enter Sandman – Metallica

L’incubo prende forma: il Sandman è l’uomo degli incubi- Riff iconico, testo cupo e tensione crescente. Una delle scelte migliori per dare un tocco heavy alla notte di Halloween.

9. Black Magic Woman – Fleetwood Mac / Santana

Seduzione e mistero in atmosfera blues. Il brano racconta una magia irresistibile e pericolosa, con la chitarra di Santana che incanta e ipnotizza. Molto bella anche la versione dei Fleetwood Mac, appena meno elettrica.

10. Bury a Friend – Billie Eilish

Un viaggio sonoro tra battiti, bisbigli e paura. Billie Eilish diventa una voce spettrale che sussurra all’orecchio: perfetta per chiudere la serata con un brivido.