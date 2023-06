I Deep Purple sono in concerto a Parma stasera, 27 giugno 2023, per la rassegna “Parma Città della Musica” al via con il live della band. Ecco le informazioni riportate dal sito ufficiale della kermesse culturale:

Il progetto nasce dalla volontà di due soggetti-organizzatori di spettacoli, Puzzle Puzzle Srl di Parma e Intersuoni Srl di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, con il Patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma ed il Patrocinio di ‘Parma io ci sto!. L’obiettivo è quello di costruire e consegnare alla città di Parma eventi di rilievo culturale e musicale, all’interno della splendida cornice della Cittadella.

I Deep Purple scandiscono l’inizio dell’edizione 2023 con i loro più noti successi e brani cult della loro carriera. Insieme a Led Zeppelin e Black Sabbath, sono stati definiti “l’empia trinità dell’hard rock e dell’heavy metal britannico dall’inizio alla metà degli anni settanta”. I membri attuali della band sono Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride.

Turning to Crime, il ventiduesimo album in studio del gruppo rock britannico, rilasciato il 26 novembre 2021, + composto interamente da cover ed è l’ultimo album dei Deep Purple con il chitarrista Steve Morse prima che lasciasse la band pochi mesi dopo, nel luglio 2022.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Deep Purple, Parma, la scaletta del concerto

Il concerto dei Deep Purple inizierà alle 21, al Parco Ducale di Parma.

Mars, the Bringer of War

Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Into the Fire

Guitar Solo (Simon McBride)

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo (Don Airey)

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water

Hush (Joe South cover)

Bass Solo (Roger Glover)

Black Night

Deep Purple, Parma, biglietti concerto 27 giugno

Il concerto dei Deep Purple è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di martedì 27 giugno 2023.